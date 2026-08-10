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SHOW

Baco Exu do Blues apresenta turnê de ''Hasos'' no Recife neste sábado (15)

Dentre as parcerias do novo disco, o rapper colaborou com a pernambucana Joyce Alane

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Baco Exu do Blues faz show no Armazém 14, no Bairro do Recife, neste sábado (15)Baco Exu do Blues faz show no Armazém 14, no Bairro do Recife, neste sábado (15) - Foto: @roncca/Divulgação

Desde o lançamento de ''Esú'' (2017), o primeiro disco de Baco Exu do Blues, o rapper baiano despontou como um dos maiores nomes do rap nacional. Em turnê com ''Hasos'', seu quarto álbum de estúdio, o artista chega ao Recife neste sábado, 15 de agosto, para uma apresentação no Armazém 14, no Bairro do Recife, a partir das 22h.  

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Reconhecimentos
Com os lançamentos dos discos ''Bluesman'' (2018) e ''Quantas Vezes Você Já Foi Amado?'' (2022), Baco consolidou a carreira no cenário nacional e ganhou uma projeção em nível continental, chegando a receber uma indicação ao Grammy Latino por ''QVVJFA?'' na categoria de Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa. 

O maior disco
O rapper baiano leva para Recife a turnê do seu maior trabalho até agora. Em ''Hasos'', as 18 faixas do disco somam cerca de 48 minutos, entre os destaque estão ''Um Pouco'', ''Que Eu Sofra'' e ''Pior Que o Mal'', parceria do baiano com a pernambucana Joyce Alane.   

Além das canções do novo projeto, o repertório do show também reúne músicas marcantes da discografia de Baco, que transita entre rap, poesia e referências da cultura brasileira, combinando performance e elementos visuais. 

SERVIÇO
Baco Exu do Blues - Turnê ''Hasos''
Quando: 15 de agosto, 22h
Onde: Armazém 14 - Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife
Ingressos: a partir de R$ 80, no site da Bilheteria Digital e na loja Esposende do shopping RioMar
Informações: @hasostourrecife

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