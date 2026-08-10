Baco Exu do Blues apresenta turnê de ''Hasos'' no Recife neste sábado (15)
Dentre as parcerias do novo disco, o rapper colaborou com a pernambucana Joyce Alane
Desde o lançamento de ''Esú'' (2017), o primeiro disco de Baco Exu do Blues, o rapper baiano despontou como um dos maiores nomes do rap nacional. Em turnê com ''Hasos'', seu quarto álbum de estúdio, o artista chega ao Recife neste sábado, 15 de agosto, para uma apresentação no Armazém 14, no Bairro do Recife, a partir das 22h.
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Reconhecimentos
Com os lançamentos dos discos ''Bluesman'' (2018) e ''Quantas Vezes Você Já Foi Amado?'' (2022), Baco consolidou a carreira no cenário nacional e ganhou uma projeção em nível continental, chegando a receber uma indicação ao Grammy Latino por ''QVVJFA?'' na categoria de Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa.
O maior disco
O rapper baiano leva para Recife a turnê do seu maior trabalho até agora. Em ''Hasos'', as 18 faixas do disco somam cerca de 48 minutos, entre os destaque estão ''Um Pouco'', ''Que Eu Sofra'' e ''Pior Que o Mal'', parceria do baiano com a pernambucana Joyce Alane.
Além das canções do novo projeto, o repertório do show também reúne músicas marcantes da discografia de Baco, que transita entre rap, poesia e referências da cultura brasileira, combinando performance e elementos visuais.
SERVIÇO
Baco Exu do Blues - Turnê ''Hasos''
Quando: 15 de agosto, 22h
Onde: Armazém 14 - Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife
Ingressos: a partir de R$ 80, no site da Bilheteria Digital e na loja Esposende do shopping RioMar
Informações: @hasostourrecife