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MÚSICA Baco Exu do Blues traz turnê do álbum "Hasos" ao Recife em agosto Rapper baiano se apresenta no Armazém 14 no dia 15 de agosto

Recife já tem data para receber a “Hasos Show Tour”, mais nova turnê do rapper Baco Exu do Blues. A apresentação será no dia 15 de agosto, a partir das 22h, no Armazém 14.

O show é baseado no quinto álbum de estúdio do músico baiano, lançado em novembro do ano passado. O título é um acrônimo para “humilitas occidit superbiam”, que traduzido do latim significa “a humildade mata o orgulho”.



Com 18 faixas, o disco traz uma proposta totalmente confessional. As participações vão de Vanessa da Mata a Zeca Veloso, passando por Carol Biazin e outros nomes.

SERVIÇO

“Hasos Show Tour”, de Baco Exu do Blues

Quando: 15 de agosto, às 22h

Quando: Armazém 14 - Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro Recife

Ingressos a partir de R$ 80, à venda na Bilheteria Digital

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