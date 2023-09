A- A+

DESABAFO Baco Exu do Blues se pronuncia após críticas por show em Pernambuco: "Não estou bem" Cantor baiano se apresentou no festival Wehoo, no final de semana, e teve sua performance criticada nas redes sociais

Baco Exu do Blues usou as redes sociais, nesta segunda-feira (18), para desabafar com os seus seguidores. O pronunciamento veio após as críticas recebidas pelo cantor baiano por sua apresentação no festival Wehoo, em Olinda, no último sábado (16).

“Eu não estou bem. Estou me esforçando para entregar o melhor possível para vocês, mas não estou bem. Desculpa a todo mundo que tem carinho por mim e ama minha música. Eu vou melhorar, estou me cuidando. Espero que entendam’, escreveu o artista no X (antigo Twitter).

A performance de Baco no evento em Pernambuco repercutiu negativamente durante o domingo (17). Nas redes sociais, pessoas que compareceram ao festival relataram que o show começou com uma hora de atraso. Segundo os comentários, o cantor estava visivelmente abatido, esqueceu as letras de várias músicas e entregou boa parte do trabalho para as suas backing vocals.



Baco sofre de depressão e já falou sobre o assunto em algumas entrevistas. “Todo negro sofre com depressão, mesmo que em níveis diferentes. Todos passam por traumas que podem levar à doença”, disse o artista, em 2019, à revista Trip.

