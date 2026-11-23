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famosos Baco Exu revela rotina de exercícios que o fez perder 40 quilos Em entrevista ao videocast "Conversa vai, conversa vem", o cantor e compositor também revela que já foi tóxico amorosamente e desabafa

Baco Exu do Blues perdeu 40 quilos. Após um alerta do médico que chamou atenção para o risco de diabetes e hipertensão, o artista, workaholic assumido, adotou uma rotina de exercícios pesada que o levou a uma grande transformação corporal.

Em entrevista ao "Conversa vai, conversa vem", videocast do Globo, que vai ao ar nesta segunda-feira (23), nos canais do jornal no no Youtube e no Spotify, o cantor e compositor baiano de 33 anos compartilhou seus segredos.

Leia trecho:

Você passou por uma grande transformação corporal, que incluiu a perda de 40 quilos. Como é a sua rotina?

Meu médico fez um terror, pré-diabetes, hipertensão... Eu deixei minha saúde para trás porque só pensava em trabalho. E o médico disse: 'Não tem trabalho, se não tiver você". Mudei meus hábitos, comecei a dormir cedo, a treinar. Faço quatro horas de exercício: funcional, bike, jiu-jítsu.

O assédio aumentou após a mudança corporal? E a sua autoestima?

Desejo e corpos negros são ligados de formas problemáticas. É incômodo ser visto só como um fetiche. É incômodo não ser visto como um parceiro ideal. Por isso, a brincadeira do namoro (mulheres se autodeclarando namoradas de Baco Exu do Blues nas redes sociais, inspiradas na carta do candidato que perdeu as eleições) é tão forte para mim. Representa tanta coisa. Não é o lugar que pessoas se acostumaram a me colocar.

Contra o imaginário construído do homem preto forte e incansável, você apresenta a dor e as vulnerabilidade. Usa a música para desconstruir estereótipos.

Dentro do meu processo terapêutico, aprendi que quando você fala sobre uma vulnerabilidade, geralmente, significa que já aprendeu a lidar com ela. Me sinto forte quando me exponho porque exatamente a origem dela, sei lidar. Isso me traz plenitude. É mais uma demonstração de força do que de fraqueza.

"Hasos", como disse, foi uma proposta de sessão de terapia. Contou ter ido em busca da dor e do sofrimento. A morte do seu pai foi uma dessas questões?

Foi o disco em que mais me machuquei, tive que olhar de frente para coisas muito profundas. Dói demais. A perda do meu pai também, mas todo tipo de relações familiares, todo o mal que eu fiz a a pessoas em relações amorosas.

Foi muito tóxico amorosamente ?

Teve momento que sim. Mas entendendo hoje o porquê. Ninguém está livre dos próprios traumas. Por isso, falo: "faça seu processo terapêutico". Quando você não entende suas dores, acaba despejando elas nos outros sem perceber. Porque a dor precisa de uma fuga. Nem sempre a gente faz isso sabendo o que está fazendo. Somos adultos, temos que lidar com as consequências dos nossos atos. Quero deixar longe esse papinho: "Ah, fiz terapia, mas sou muito machucado". É machucado? Se cure, parceiro! Antes de tudo, de resolver qualquer coisa, de tomar qualquer decisão, primeiro, terapia. É importante para todo mundo.

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