Bad Bunny anunciou nesta segunda-feira que a turnê do álbum "Debí tirar más foto" passa pelo Brasil em 2026. O show está marcado para o dia 20 de fevereiro, em São Paulo, no Allianz Parque. Está a única data de apresentação no Brasil. O porto-riquenho passa também por Chile, México, Colômbia e Argentina.

Os ingressos começam a ser vendidos a partir do dia 7 de maio para clientes Santander Private e Select. No dia 8, para clientes Santander. No dia 9, começa a venda geral. Elas acontecem no site www.ticketmaster.com.br ou na bilheteria do Estádio do Morumbis.

Os preços variam de R$ 1075 (para o PIT) a R$ 535 (cadeira superior). Pista premium é R$ 965, cadeira inferior é R$ 875 e pista é R$ 595.

VIP Ultimate Bad Bunny Lounge

Os ultrafãs do artista que tiverem R$ 8.788,63 para gastar podem comprar o VIP Ultimate Bad Bunny Lounge, que dá direito a um ingresso no PIT (área grudada na lateral do palco) além de um convite para um lounge VIP antes da apresentação, onde são servidos, segundo a organização, "canapés quentes e frios, cerveja, vinho e coquetéis (mais 2 fichas de bebida). Há também cabine de fotos, brinde exclusivo, crachá VIP, acesso a um backdrop para fotos, entrada antecipada e outras regalias.

