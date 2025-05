Bad Bunny anunciou show extra em São Paulo; veja data e como comprar ingressos

A- A+

Bad Bunny confirmou sua segunda apresentação no Brasil, nesta sexta-feira (9), horas depois dos ingressos da primeira data de apresentação esgotarem. O cantor porto-riquenho vem pela primeira vez ao País com a turnê mundial ''Debí Tirar Más Fotos'' para dois shows inéditos no Allianz Parque, em São Paulo.

Bad Bunny se apresentará nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2026, reunindo canções do seu álbum de sucesso ''Debí Tirar Más Fotos'', lançado em janeiro deste ano, que viralizou nas redes sociais com a faixa-título. O repertório do show deve incluir músicas do sexto álbum de estúdio solo do rapper, como ''Baile Inolvidable'', ''La Mudanza'' e ''Nuevayol''.

Clientes do Banco Santander (com cartões nas modalidades Select e Private) já podem garantir seus ingressos na pré-venda no site oficial da Ticketmaster no próximo dia 12 de maio. A venda geral de ingressos começa na próxima terça (13) e os usuários do Santander podem realizar o pagamento via cartões de crédito em até 5x sem juros ou de 6 a 10x com juros, no site, ou cartões de crédito em até 5x sem juros e cartões de débito Santander, na bilheteria oficial.

Clientes de outros bancos têm a opção de pagar com cartões de crédito em até 3x sem juros, de 4 a 8x com juros ou via Pix nas compras online, ou cartões de crédito em até 3x sem juros, cartões de débito e dinheiro na bilheteria oficial.

SERVIÇO

Bad Bunny no Brasil

Quando: 20 e 21 de fevereiro

Onde: Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, R. Palestra Itália, 200, Água Branca, São Paulo

Ingressos a partir de 267,50 no Ticketmaster

Informações: @allianzparque

