CELEBRIDADES

Bad Bunny apaga publicações no Instagram após Super Bowl e provoca onda de especulações nas redes

Internautas compartilham prints, debatem motivo do gesto e se mostram preocupados com o cantor ou esperançosos por um novo ciclo de carreira

Montagem com Bad Bunny ao lado de sua conta no Instagram Montagem com Bad Bunny ao lado de sua conta no Instagram  - Foto: Kevin C. Cox/AFP / Captura de tela/Instagram

Poucas horas depois de protagonizar um show histórico no intervalo do Super Bowl, neste domingo (8), o rapper porto-riquenho Bad Bunny apagou todas as publicações e retirou a foto de perfil de seu Instagram.

A conta principal do artista, que reúne cerca de 53 milhões de seguidores, passou a exibir apenas o nome de batismo, Benito Antonio, e um link para o álbum Debí Tirar Más Fotos (2025). A atitude repercutiu nas redes sociais, com usuários compartilhando prints e levantando diferentes interpretações para o gesto.

A exclusão do conteúdo ocorreu após a apresentação no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia, que dominou as conversas online e se tornou a mais assistida da história do show do intervalo do Super Bowl, com mais de 135 milhões de visualizações, segundo a plataforma Boardroom. Procurada por veículos como a revista americana Entertainment Weekly, a equipe do cantor não comentou o motivo da decisão.

 

Reações, especulações e leitura política
Nas redes, a ausência de explicações abriu espaço para teorias diversas. Parte do público interpretou o movimento como uma estratégia recorrente de grandes artistas para marcar o início de uma “nova era” na carreira, possivelmente ligada a anúncios futuros. Outros usuários demonstraram preocupação com o bem-estar e a segurança do cantor, avaliando que a dimensão do debate poderia ter pesado na decisão de “reiniciar” o perfil. Houve ainda quem associasse o gesto às críticas recebidas após o tom cultural e político da apresentação.

A polêmica ganhou contornos institucionais quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou publicamente o show. Em publicação nas redes, classificou a apresentação como “uma afronta à América”, comentário que intensificou a polarização online e passou a ser citado por internautas tanto em defesa quanto em ataque ao artista.

Bad Bunny levou ao palco do Super Bowl uma apresentação inteiramente em espanhol, celebrando a cultura porto-riquenha e outros países latino-americanos, em um segmento de cerca de 13 minutos que foi amplamente descrito como um marco cultural. Ao final, desejou “Deus abençoe a América” e mencionou todos os países do continente americano, antes de encerrar com a canção “DtMF”.

Aos 31 anos, o rapper vive um dos momentos mais altos da carreira. Na semana anterior ao Super Bowl, venceu o Grammy de álbum do ano por Debí Tirar Más Fotos, tornando-se o primeiro artista a conquistar o principal prêmio da noite com um disco totalmente em espanhol.

