Show Bad Bunny no Brasil: venda geral de ingressos começa nesta sexta-feira (9) no Ticketmaster Show do porto-riquenho pela turnê "Debí tirar más fotos" será em fevereiro do ano que vem, em São Paulo

Começa nesta sexta-feira (9) a venda geral de ingressos para o show de Bad Bunny no Allianz Parque, em São Paulo.

Parte da turnê “Debí tirar más fotos”, a apresentação do porto-riquenho está marcada para o dia 20 de fevereiro de 2026.

Como comprar ingressos para o show do Bad Bunny no Brasil?

Os ingressos estarão à venda no site da Ticketmaster a partir das 10h.

As vendas também são feitas presencialmente, sem cobranças extras, na bilheteria do Estádio do Morumbis — nesta sexta (9), a venda é para o público geral, de 11h as 17h.

A partir do dia 10, as entradas podem ser compradas no quiosque da Ticketmaster no Shopping Ibirapuera.

Quanto custa o ingresso para o show do Bad Bunny no Brasil?

O ingresso da turnê "Debi tirar más fotos" mais barato é o de cadeira superior, que custa R$ 535 (a meia-entrada sai por R$ 267,50).

Depois, vem o setor pista, por R$ 595 (metade é R$ 297,50). Cadeira inferior sai a R$ 875 (R$ 437,50). O setor mais caro é o Pit 1 e 2, partes mais próximas do palco: R$ 1075 (R$ 537,50).

Esses valores não incluem as taxas de serviço da Ticketmaster, que comercializa os ingressos.

- Cadeira Superior: R$ 267,50 meia-entrada e R$ 535,00 inteira

- Pista Comum: R$ 297,50 meia-entrada e R$ 595,00 inteira

- Cadeira Inferior: R$ 437,50 meia-entrada e R$ 875,00 inteira

- Pista Premium: R$ 482,50 meia-entrada e R$ 965,00 inteira

- Pit 1 (Right): R$ 537,50 meia-entrada e R$ 1.075,00 inteira

- Pit 2 (Left): R$ 537,50 meia-entrada e R$ 1.075,00 inteira

Experiência VIP

Engana-se quem pensa que o valor do Pit é o mais caro que os fãs podem pagar na turnê do cantor. Quem tem disposição (ou melhor, dinheiro no bolso) pode comprar o Vip Ultimate Bad Bunny Lounge, pelo valor de R$ 8.788,63 (a meia-entrada é R$ 8.143,63).

Além de um ingresso para o setor Pit, esse ingresso dá direito a um lounge com "canapés quentes e frios, cerveja, vinho, coquetéis e duas fichas de bebida para a hora do show", diz o site da Ticketmaster.

O Vip Ultimate Bad Bunny Lounge também dá acesso à brindes, entrada antecipada, "oportunidade de foto no backdrop estilo tapete vermelho", crachá VIP e outros benefícios. Nenhum deles, porém, inclui a presença do cantor.

O pacote vip de entrada antecipada sai a R$ 4.907,32 (meia-entrada por R$ 4.328,32) e dá direito a ingresso para pista premium, brinde, local de check-in exclusivo e crachá vip.

Vip Gold Premium (R$ 3.657,54 e R$ 3.078,54) também dá direito a pista premium, brinde, local de check-in exclusivo e crachá, porém sem entrada antecipada.

Por fim, o pacote Silver Premium (R$ 2.276,21 e R$ 1.919,21) garante acesso ao setor de pista, brinde, crachá e local de check-in exclusivo.

