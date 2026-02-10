A- A+

CELEBRIDADES Bad Bunny desfruta de luxo em mansão em Porto Rico e tem casa que chega a R$ 41 milhões nos EUA Cantor tem endereços de alto padrão em Los Angeles e San Juan, capital de sua terra natal

Bad Bunny está passando uma temporada bastante produtiva nos Estados Unidos. O cantor porto-riquenho conquistou três Grammys na cerimônia no último dia 1° de fevereiro e fez um espetáculo no show do intervalo no Super Bowl. Em meio a este sucesso, o artista, ao longo dos últimos anos, vem colecionando endereços de alto padrão, acompanhando a carreira internacional. Nas casas, ele busca manter a sua essência sem perder o vínculo com a ilha onde nasceu.

Nos EUA mesmo, uma de suas casas fica nas colinas de Hollywood, em Los Angeles. O artista ocupa uma propriedade ampla em um terreno de cerca de 2.400 m², mas bastante discreta — do lado externo. O imóvel passou por uma reforma recente, de acordo com a corretora imobiliária, e tem ambientes pensados tanto para o lazer quanto para o trabalho: salas integradas, cozinha equipada em padrão profissional, escritório, áreas sociais e suítes espaçosas.

Bad Bunny tem mansão em Los Angeles, nos EUA Foto: Divulgação

Ao todo, são cinco quartos na residência principal e outros dois em uma casa de hóspedes independente. Do lado de fora, o cantor desfruta de uma vista panorâmica da cidade, piscina de borda infinita, área gourmet e jardins.





Ainda em Los Angeles, o músico ainda comprou uma outra casa, em uma área de alto padrão, conhecida por atrair celebridades. Menor e mais discreta do que outras propriedades suas, a residência aposta no minimalismo e integração com a paisagem. Construída em um único piso, conta com três quartos, garagem dupla e uma piscina posicionada na encosta, de onde se tem uma vista ampla da cidade.



O cantor Bad Bunny em show do intervalo no SuperBowl 2026 — Foto: Kevin C. Cox/AFP

Apesar das mansões nos EUA, é em Porto Rico que Bad Bunny mantém o seu elo mais afetivo. Lá, ele vive em uma casa de alto padrão em San Juan, capital da ilha. Avaliada em cerca de um milhão de euros (o equivalente a R$ 6,2 milhões), a propriedade representa mais do que luxo: simboliza o retorno às origens, à proximidade com a família e às paisagens costeiras que marcaram a sua infância. O cantor já declarou diversas vezes que, mesmo após rodar o mundo, nenhum lugar se compara à sua terra natal.

