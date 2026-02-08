Seg, 09 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda07/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Música

Bad Bunny faz história no Super Bowl 2026: cultura, música e impacto global

A performance contou com participações especiais de Lady Gaga e Ricky Martin

Reportar Erro
Bad Bunny é o primeiro artista latino e de língua espanhola a liderar sozinho o show do intervalo do Super BowlBad Bunny é o primeiro artista latino e de língua espanhola a liderar sozinho o show do intervalo do Super Bowl - Foto: PATRICK T. FALLON / AFP

Os olhos de milhões de pessoas pelo mundo estavam voltados para Bad Bunny durante o Super Bowl deste domingo (8). O intervalo do evento, realizado no Levi’s Stadium em Santa Clara, Califórnia (EUA), teve audiência estimada em mais de 100 milhões de pessoas interessadas em acompanhar o porto-riquenho com seu sucesso no Grammy Awards e seu contundente protesto contra o governo Trump.

A performance contou com participações especiais de Lady Gaga e Ricky Martin.

Leia também

• Gramado natural ou sintético: estrelas do Super Bowl dão suas opiniões

• Super Bowl LX: saiba qual a atração do intervalo e onde assistir

• Super Bowl LX: confira como chegam Seattle Seahawks e New England Patriots; saiba onde assistir

A apresentação de Bad Bunny começou com o artista cantando "Yo Perreo Sola". A setlist também contou com as canções "EEO", "Monaco", "BAILE INoLVIDABLE", "NUEVAYol", "El Apagón" e o sucesso "Debí Tirar Más Fotos", escolhida como música de encerramento.

Antes de cantar a última música, aliás, Bad Bunny citou quase todos os países da América. O cantor, aliás, mandou um recado indireto ao presidente dos Estados Unidos ao dizer que “somos todos americanos e seguimos aqui!”. 

Bad Bunny no Super Bowl
Bad Bunny, nome artístico de Benito Antonio Martínez Ocasio, tornou-se o primeiro artista latino e de língua espanhola a liderar sozinho o show do intervalo do Super Bowl, trazendo sua música e identidade cultural à maior vitrine do entretenimento global.

Em entrevistas prévias, o artista falou que sua apresentação seria “uma grande festa” e que ele queria trazer sua cultura ao palco, celebrando a música e a alegria com o público — mesmo sem dar muitos detalhes antecipados.

A escolha de Bad Bunny foi vista não apenas como um espetáculo musical, mas também como um símbolo de representatividade para a comunidade latina e artística de língua espanhola.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter