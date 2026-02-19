Qui, 19 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta19/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
DEBI TIRAR MÁS FOTOS WORLD TOUR

Bad Bunny no Brasil: saiba os horários dos shows em São Paulo, como chegar e provável setlist

Apresentações acontecem nos dias 20 e 21 de fevereiro no Allianz Parque

Reportar Erro
Bad Bunny em show em Buenos AiresBad Bunny em show em Buenos Aires - Foto: Luis Robayo/AFP

Pela primeira vez em dez anos de carreira, Bad Bunny se apresenta no Brasil, agora com a turnê de "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", premiado com o Grammy de álbum do ano. Os shows do "Coelhão" estão marcados para os dias 20 e 21 de fevereiro, no Allianz Parque, em São Paulo.

A organização mudou os horários de início: agora, o porto-riquenho sobe ao palco às 20h30 nos dois dias e não mais às 21h, como anteriormente anunciado. Os portões abrem às 16h.

Leia também

• Bad Bunny será protagonista de drama histórico sobre Porto Rico

• Live Nation anuncia novo horário para os shows do Bad Bunny no Brasil

• Super Bowl: show de Bad Bunny reúne 128,2 milhões de telespectadores, mas não bate recorde

Playlist do show
Baseando-se no setlist dos shows em Buenos Aires, no fim de semana passado, estas devem ser as músicas apresentadas no Brasil

Primeira parte, no palco principal

Segunda parte, na Casita

Terceira parte, no palco principal

Como chegar ao Allianz Parque
Segundo o site do estádio, há um estacionamento para 1700 carros no local, mas "diversas linhas passam bem em frente ao Allianz Parque, uma vez que a Avenida Francisco Matarazzo é um importante corredor de ônibus."

Metrô, no entanto, é a forma mais simples. "Se estiver vindo do aeroporto de Guarulhos, a dica é pegar o ônibus até o metrô Tatuapé e de lá pegar o metrô no sentido Palmeiras – Barra Funda sem precisar mudar de linha. A mesma dica vale para quem estiver vindo da Zona Leste", informa o site.

"Se estiver na região da Avenida Paulista, a melhor opção é pegar a Linha Amarela (Estação Paulista) até a República e lá mudar para a Linha Vermelha no sentido Palmeiras Barra Funda. Caso a estação onde você estiver seja da Linha Azul, a dica é ir até a Sé e lá também trocar para a Linha Vermelha com destino à estação Palmeiras Barra Funda."

Reportar Erro

Veja também

Newsletter