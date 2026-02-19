A- A+

DEBI TIRAR MÁS FOTOS WORLD TOUR Bad Bunny no Brasil: saiba os horários dos shows em São Paulo, como chegar e provável setlist Apresentações acontecem nos dias 20 e 21 de fevereiro no Allianz Parque

Pela primeira vez em dez anos de carreira, Bad Bunny se apresenta no Brasil, agora com a turnê de "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", premiado com o Grammy de álbum do ano. Os shows do "Coelhão" estão marcados para os dias 20 e 21 de fevereiro, no Allianz Parque, em São Paulo.

A organização mudou os horários de início: agora, o porto-riquenho sobe ao palco às 20h30 nos dois dias e não mais às 21h, como anteriormente anunciado. Os portões abrem às 16h.

Playlist do show

Baseando-se no setlist dos shows em Buenos Aires, no fim de semana passado, estas devem ser as músicas apresentadas no Brasil

Primeira parte, no palco principal

La Mudanza

Callaíta (em versão Salsa)

Pitorro de coco

Weltita (com Chuwi)

Turista

Baile Inolvidable

Nuevayol

Segunda parte, na Casita

Veldá

Tití me preguntó

Neverita

Si veo a tu mamá (techno remix)

Voy a llevarte pa PR (com um fã na Casita)

Me porto bonito

No me conoce (cover de Jhayco)

Bichiyal

Yo perreo sola

Efecto

Safaera

Diles

Monaco

Canção exclusiva do show

Café con Ron (com Los Pleneros de la Cresta)

Terceira parte, no palco principal

Ojitos lindos

La canción

Kloufrens

Dákiti

El apagón

Dtmf

EoO

Como chegar ao Allianz Parque

Segundo o site do estádio, há um estacionamento para 1700 carros no local, mas "diversas linhas passam bem em frente ao Allianz Parque, uma vez que a Avenida Francisco Matarazzo é um importante corredor de ônibus."

Metrô, no entanto, é a forma mais simples. "Se estiver vindo do aeroporto de Guarulhos, a dica é pegar o ônibus até o metrô Tatuapé e de lá pegar o metrô no sentido Palmeiras – Barra Funda sem precisar mudar de linha. A mesma dica vale para quem estiver vindo da Zona Leste", informa o site.

"Se estiver na região da Avenida Paulista, a melhor opção é pegar a Linha Amarela (Estação Paulista) até a República e lá mudar para a Linha Vermelha no sentido Palmeiras Barra Funda. Caso a estação onde você estiver seja da Linha Azul, a dica é ir até a Sé e lá também trocar para a Linha Vermelha com destino à estação Palmeiras Barra Funda."

Veja também