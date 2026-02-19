Bad Bunny no Brasil: saiba os horários dos shows em São Paulo, como chegar e provável setlist
Apresentações acontecem nos dias 20 e 21 de fevereiro no Allianz Parque
Pela primeira vez em dez anos de carreira, Bad Bunny se apresenta no Brasil, agora com a turnê de "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", premiado com o Grammy de álbum do ano. Os shows do "Coelhão" estão marcados para os dias 20 e 21 de fevereiro, no Allianz Parque, em São Paulo.
A organização mudou os horários de início: agora, o porto-riquenho sobe ao palco às 20h30 nos dois dias e não mais às 21h, como anteriormente anunciado. Os portões abrem às 16h.
Playlist do show
Baseando-se no setlist dos shows em Buenos Aires, no fim de semana passado, estas devem ser as músicas apresentadas no Brasil
Primeira parte, no palco principal
- La Mudanza
- Callaíta (em versão Salsa)
- Pitorro de coco
- Weltita (com Chuwi)
- Turista
- Baile Inolvidable
- Nuevayol
Segunda parte, na Casita
- Veldá
- Tití me preguntó
- Neverita
- Si veo a tu mamá (techno remix)
- Voy a llevarte pa PR (com um fã na Casita)
- Me porto bonito
- No me conoce (cover de Jhayco)
- Bichiyal
- Yo perreo sola
- Efecto
- Safaera
- Diles
- Monaco
- Canção exclusiva do show
- Café con Ron (com Los Pleneros de la Cresta)
Terceira parte, no palco principal
- Ojitos lindos
- La canción
- Kloufrens
- Dákiti
- El apagón
- Dtmf
- EoO
Como chegar ao Allianz Parque
Segundo o site do estádio, há um estacionamento para 1700 carros no local, mas "diversas linhas passam bem em frente ao Allianz Parque, uma vez que a Avenida Francisco Matarazzo é um importante corredor de ônibus."
Metrô, no entanto, é a forma mais simples. "Se estiver vindo do aeroporto de Guarulhos, a dica é pegar o ônibus até o metrô Tatuapé e de lá pegar o metrô no sentido Palmeiras – Barra Funda sem precisar mudar de linha. A mesma dica vale para quem estiver vindo da Zona Leste", informa o site.
"Se estiver na região da Avenida Paulista, a melhor opção é pegar a Linha Amarela (Estação Paulista) até a República e lá mudar para a Linha Vermelha no sentido Palmeiras Barra Funda. Caso a estação onde você estiver seja da Linha Azul, a dica é ir até a Sé e lá também trocar para a Linha Vermelha com destino à estação Palmeiras Barra Funda."