celebridades Bad Bunny, Pedro Pascal e Paul Mescal, confira os homens mais bonitos de acordo com revista de moda Ranking leva em conta mais do que só a beleza dos galãs de Hollywood

A revista americana de moda feminina, "Harper's Bazaar", famosa por sua cobertura de moda fashion, publicou, nesta quarta-feira (9), uma lista com os 50 homens mais bonitos.

De acordo com a publicação, o rosto bonito não é tudo: "Acontece que tem muito menos a ver com os ângulos dos maxilares esculpidos desses homens ou com os contornos de seus abdômens musculosos (embora esses fatores certamente ajudem). Em vez disso, tem tudo a ver com a forma como eles se portam — sua confiança, suas habilidades e seu carisma", explica a matéria.

A seguir, confira o ranking com os 10 primeiros colocados:

1. James Dean

2. Tupac Shakur



3. Lenny Kravitz



4. Pedro Pascal

5. Charles Melton

6. Marlon Brando

7. Paul Mescal

8. Bad Bunny

9. Aaron Taylor-Johnson

10. Dev Patel

