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Emmy Bad Bunny recebe 9 indicações ao Emmy e quebra recorde que era de Lady Gaga Show do intervalo do Super Bowl de 2026 concorre em nove categorias técnicas e artísticas, o maior número de indicações já recebido por uma apresentação da NFL

O cantor porto-riquenho Bad Bunny entrou para a história do Emmy ao receber nove indicações por seu show do intervalo do Super Bowl de 2026. A apresentação se tornou a mais indicada da história da premiação para um espetáculo do intervalo da NFL, superando o recorde anterior de Lady Gaga, que havia conquistado seis indicações por sua performance no Super Bowl de 2017.

As indicações foram anunciadas nesta quarta-feira (8) e contemplam diversas categorias técnicas e de produção, incluindo direção, direção musical, iluminação, design de produção, coreografia, figurino, mixagem de som, edição de imagem e especial de variedades ao vivo, incluindo também o Saturday Night Live, que foi apresentado também por ele coimo convidado.

O espetáculo, realizado em fevereiro durante o Super Bowl LX, também marcou outro feito inédito: Bad Bunny se tornou o primeiro artista latino a comandar sozinho o show do intervalo da decisão da NFL. A apresentação foi conduzida quase inteiramente em espanhol e celebrou a cultura porto-riquenha, com participações especiais de Lady Gaga, Ricky Martin, Cardi B e do ator Pedro Pascal.

Além de vencer o Grammy de Álbum do Ano com "Debí tirar más fotos", Bad Bunny também conquistou o prêmio nas categorias Melhor Álbum de Música Urbana e de Melhor Performance de Música Global. Ainda em junho, ele se tornou o primeiro artista latino a arrecadar US$ 1 bilhão em turnês.

A performance no Super Bowl LX também ganhou repercussão por seu conteúdo político e cultural. Durante o show, o cantor exaltou Porto Rico e transmitiu mensagens de união, enquanto homenageava nomes importantes da música latina. Antes mesmo da apresentação, sua escolha como atração principal do Super Bowl havia provocado críticas de setores conservadores dos Estados Unidos por ele cantar predominantemente em espanhol e por suas posições políticas. Apesar da controvérsia, o espetáculo foi amplamente elogiado pela crítica e pelo público.

Os vencedores da 78ª edição do Emmy serão conhecidos em 14 de setembro, em cerimônia que será realizada em Los Angeles. Entre os concorrentes de Bad Bunny na categoria de especial de variedades ao vivo estão as transmissões do Oscar, do Grammy, do Tony Awards e do Globo de Ouro.

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