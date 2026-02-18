A- A+

filme Bad Bunny será protagonista de drama histórico sobre Porto Rico O filme é descrito como um "épico faroeste caribenho e drama histórico" e uma carta de amor à Porto Rico

Além de cantor, Bad Bunny atuou em alguns filmes nos últimos anos. O porto-riquenho agora será protagonista de um longa pela primeira vez em Porto Rico, drama histórico sobre sua terra natal, que também marcará a estreia do músico Residente, da banda Calle 13, na direção.

O filme é descrito como um "épico faroeste caribenho e drama histórico" e uma carta de amor à Porto Rico - a mesma proposta de Bad Bunny em seu premiado álbum Debí Tirar Más Fotos, que recentemente venceu o principal prêmio no Grammy.

O elenco também contará com Viggo Mortensen, Edward Norton e Javier Bardem. O cineasta mexicano Alejandro G. Iñárritu é um dos produtores executivos do projeto. O roteiro de Porto Rico foi escrito por Residente (nome artístico de René Pérez Joglar) em colaboração com Alexander Dinelaris, oscarizado por Birdman.

"Desde criança, sonho em fazer um filme sobre o meu país. A verdadeira história de Porto Rico sempre foi cercada de controvérsias. Este filme é uma reafirmação de quem somos, contada com a intensidade e a honestidade que a nossa história merece", disse o músico e diretor em comunicado.

Maiores detalhes da trama ainda não foram confirmados. Em 2023, o longa foi anunciado como um drama histórico centrado na vida de José Maldonado Román, revolucionário conhecido como Águila Blanca (Águia Branca) que lutou contra os colonizadores espanhóis na ilha de Porto Rico e liderou levantes. Com reputação de bandido, ele foi preso diversas vezes entre 1898 e 1909 por suas ações políticas.

Carreira de Bad Bunny no cinema

Como ator, Bad Bunny trabalhou em papéis menores em Trem Bala (2022), Cassandro (2023), Um Maluco no Golfe 2 (2025) e Ladrões (2025). Em 2022, ele foi confirmado para interpretar o herói da Marvel El Muerto em um filme produzido pela Sony, projeto que marcaria sua estreia como protagonista e o primeiro latino a estrelar um filme live-action da Marvel.

No ano seguinte, porém, Bad Bunny deixou o projeto. O filme saiu do calendário de estreias e, até o momento, não está mais em desenvolvimento. Nos quadrinhos, o personagem El Muerto é um lutador com superforça - luta está entre os interesses de Bad Bunny, que inclusive já treinou e competiu na WWE.



