Bad Gyal e Anitta se unem no lançamento de ''Bota Niña''; confira

Unindo o funk brasileiro com o reggaeton espanhol, a cantora Bad Gyal, com a colaboração da artista global Anitta, lançou a música ''Bota Niña''. A música foi disponibilizada nas plataformas digitais, nesta sexta-feira (12), marcando o primeiro lançamento do ano da espanhola e campanha do novo álbum.

Alba Farelo, conhecida como Bad Gyal, é uma artista da Comunidade Autônoma da Catalunha. A primeira parceria com Anitta, que também serve como estratégia de difundir a espanhola entre o público brasileiro, resultou na canção que vai compor o inédito álbum da espanhola ''La Joia'', previsto para 26 de janeiro. A música deve servir como uma prévia do projeto da artista, porque pauta o empoderamento e a sexualidade feminina, além de garantir ao público uma faixa dançante.

Sobre o single

Produzida por El Guincho e Gabriel do Borel, ''Bota Niña'', celebra a união do funk brasileiro de Anitta com o reggaeton espanhol de Bad Gyal. A artista espanhola falou sobre o sentimento de cantar ao lado da cantora brasileira.

“Anitta dá muito poder para 'Bota Niña', ela a tornou muito maior. É uma honra ter uma rainha como ela nessa faixa. Ela foi a artista certa para essa parceria, pois conseguimos unir nossos universos artísticos e acho que o resultado é superior. Colaborar com mulheres tão fortes como a Anitta é incrível!’’

A capa do single faz referência à temática visual dos anos 90 e 2000, presente em toda a estética de ''La Joia'', com o qual Bad Gyal busca transformar os códigos estéticos da música urbana, através de sua expectativa de tornar ela mais sofisticada.

