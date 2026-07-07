Bad Pitt e Ines de Ramon "oficializam" romance nas redes sociais
O casal, que está junto desde 2022, marcou presença no casamento de Taylor Swift e Travis Kelce
O ator Brad Pitt “oficializou” o namoro com a designer de jóias Ines de Ramon durante o casamento da cantora Taylor Swift e o ator Travis Kelce, que aconteceu na última sexta-feira (3). Juntos desde 2022, os dois fazem raras aparições públicas.
O casal apareceu pela primeira vez juntos nas redes sociais, em uma publicação feita pela cabeleireira Laurie Zanoletti em seu perfil no Instagram. A profissional foi a responsável por arrumar o casal para o casamento de Swift e Kelce.
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“Meus apaixonados favoritos, Ines de Ramon e Brad Pitt, em um momento incrível em Nova Iorque”, escreveu na legenda.
Apesar do namoro de quase quatro anos, fontes do portal americano PageSix afirmam que Brad Pitt, que já foi casado com Angelina Jolie e Jennifer Aniston, não tem planos de casar com a designer.