Teatro "Baderna e Retomada": Coletivo oferece oficinas e mostra de teatro; veja programação Resta 1 Coletivo de Teatro toma conta da cidade do Recife com ações de formação e partilha de investigação criativa e mostra de trabalhos cênicos

Na última etapa de execução do seu projeto de pesquisa, o Resta 1 Coletivo de Teatro ocupa a cidade do Recife com ações de formação e partilha de investigação criativa oferecendo gratuitamente uma oficina de dança Contemporânea, com a bailarina, coreógrafa, atriz, preparadora corporal e professora Sandra Rino, de 12 a 16 de junho; e uma oficina de dança de rua, com o artista, coreógrafo, dançarino e professor Bboy IceChrisz, de 26 a 30 de junho.



Para participar basta enviar nome completo, e-mail e telefone para [email protected] e aguardar o retorno, que será por ordem de inscrição (cada oficina conta com 12 vagas). Além disso, o grupo abre seu processo de criação com uma demonstração de trabalho no dia 29 de julho.

Resta 1

O coletivo vem do sucesso do espetáculo de urgências e viés político Alguém para fugir comigo, desenvolvido em fragmentos, em uma narrativa não linear evidenciando a crise ética, social e humana, presente na história.



Desde a sua estreia, em 2017, passou por festivais como Ao Teatro! (Portugal), Palco Giratório, Trema, Cena cumplicidades, Mostra Outubro ou Nada, Janeiro de Grandes Espetáculos, no qual foi premiado nas categorias de melhor iluminação, direção, espetáculo, dramaturgia e elenco e recebeu ainda o prêmio de "Melhor qualidade artística" no Cenym, em 2019.

Foi aí que se concebeu Baderna: corpo insurgente, que propõe um percurso de fomento a um novo espetáculo, com maior proximidade e troca com a comunidade, viabilizando ações que contemplam estudo teórico, imagético, leituras, debates, oficinas e experimentações cênicas, com parte das atividades restritas ao Coletivo e parte sendo aberta à participação de estudantes, professores, pesquisadores e interessados na área artística.

A pesquisa foi pensada a partir do desejo de investigar a potência do corpo do ator/atriz na insurgência, na revolta. Quais são os dispositivos desse corpo insurgente? O que ativo no meu corpo quando me revolto? Aqui a linguagem fragmentada continua, assim como a criação a partir de múltiplas vozes em busca de respostas no corpo, não apenas nas palavras.



O projeto, aprovado em edital Funcultura 2018/2019, está em sua última etapa e, para finalizar essa jornada, que foi adaptada em virtude da pandemia de Covid-19, o grupo partilha também uma mostra de processo referente à pesquisa do novo trabalho cênico, no dia 29 de julho.

Serviço:

Oficinas

De 12 a 16/06 - Dança Contemporânea com Sandra Rino.

De 26 a 30/06 - Dança de rua com Bboy IceChrisz.

Horário: 19h.

Gratuito

Local: Espaço Magiluth (Avenida Marques de Olinda, 199, 1º andar, Recife, Pernambuco).

Inscrições: resta1coletivodeteatro@gmail.com Enviar nome completo, e-mail e telefone para contato.

12 Vagas para cada oficina (ordem de inscrição)



Mostra Baderna, Corpo Insurgente

Data: 29/07

Horário: 19h

Local: Fiandeiros (Colocarei o endereço em breve).

Gratuito



