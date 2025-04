A- A+

Show Baekhyun, membro do grupo EXO, anuncia turnê solo e show em São Paulo; confira detalhes O cantor de K-pop vem para o Brasil com sua turnê "Reverie" no dia 15 de junho, no espaço VIBRA São Paulo

O cantor de K-pop e ator Baekhyun, conhecido por sua carreira solo e no grupo musical EXO, anunciou sua turnê mundial "Reverie" nesta quarta (30), e não deixou o Brasil de sua agenda.

O idol realizará um show único em São Paulo no dia 15 de junho, no espaço VIBRA São Paulo. Ainda não foram divulgadas informações sobre valores e vendas de ingresso.

A turnê mundial de Baekhyun passará nas Américas, Oceania, Europa e Ásia, tendo início no dia 7 de junho com um show em Seoul, Coréia do Sul.

O anúncio da nova turnê acompanha o comeback do cantor sul-coreano, que estreia seu quinto mini-álbum como solista intitulado “Essence of Reverie”. O novo disco será lançado no dia 19 de maio.

Carreira



Byun Baekhyun, com nome artístico Baekhyun, iniciou sua carreira como membro do grupo EXO, que estreou em 2012.

O grupo se consagrou como um dos nomes mais influentes do gênero de pop coreano. Entre as faixas do EXO, estão "Love Shot", "Call Me Baby" e "Growl".

Despontou em sua carreira solo no ano de 2019, e desde então acumula grandes sucessos em sua discografia, como a faixa "Bambi".

Veja também