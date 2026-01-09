Sex, 09 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta09/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TEMPORADA DE PREMIAÇÕES

Bafta 2026: "O Agente Secreto" é pré-indicado ao "Oscar britânico"; Wagner Moura fica de fora

Lista final de indicados será anunciada no dia 27; a cerimônia será em 22 de fevereiro

Reportar Erro
Wagner Moura, protagonista de O Agente SecretoWagner Moura, protagonista de O Agente Secreto - Foto: Victor Jucá/Divulgação

O Agente Secreto está entre os pré-indicados ao Bafta 2026 (British Academy Film Awards), premiação considerada o Oscar britânico. O filme brasileiro é candidato às categorias de Filme em Língua Não Inglesa e Roteiro Original (veja abaixo os concorrentes). O documentário Apocalipse nos Trópicos também está na relação.

Apesar do reconhecimento que vem conquistando em diversos prêmios internacionais, Wagner Moura ficou de fora da lista do Bafta, divulgada na manhã desta sexta-feira, 9.

A lista final de indicados ao Bafta será anunciada no dia 27, e a cerimônia será em 22 de fevereiro.

Leia também

• Diretor de principal concorrente de "O Agente Secreto" vai voltar ao Irã mesmo com pedido de prisão

• Manifestantes entram em confronto com a polícia americana após agente de imigração matar uma mulher

• "Grande mentira": prefeito de Minneapolis rebate governo Trump sobre mulher morta por agente

No ano passado, a Academia Britânica de Cinema também não incluiu Fernanda Torres entre as pré-indicadas à categoria de Melhor Atriz, mas indicou Ainda Estou Aqui ao prêmio de Filme em Língua Não Inglesa. O longa de Walter Salles perdeu para o polêmico Emilia Perez.

Pré-indicados ao Bafta 2026

Melhor Filme

Melhor Filme Britânico

Melhor Filme em Língua Não Inglesa

Melhor Estreia de Roteirista, Diretor ou Produtor Britânico

Melhor Filme para Crianças e Família

Melhor Roteiro Original

Melhor Ator

Melhor Atriz

Melhor Ator Coadjuvante

Melhor Atriz Coadjuvante

Melhor Elenco

Melhor Documentário

Melhor Animação

Melhor Diretor

Melhor Fotografia

Melhor Figurino

Melhor Edição

Melhor Cabelo & Maquiagem

Melhor Trilha Sonora

Melhor Design de Produção

Reportar Erro

Veja também

Newsletter