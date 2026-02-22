A- A+

CINEMA Bafta 2026: Wagner Moura apareceu no tapete vermelho ao lado de equipe de "O Agente Secreto" Ator compareceu ao chamado "Oscar britânico" para celebrar as duas indicações do Brasil na premiação

O ator brasileiro Wagner Moura, de 49 anos, esteve presente no tapete vermelho do Bafta Awards 2026, realizado neste domingo (22), para celebrar as duas indicações do longa "O Agente Secreto" no chamado "Oscar britânico". O filme disputa os prêmios de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Roteiro Original

Além dele, o diretor Kleber Mendonça Filho e a produtora Emilie Lesclaux também passaram pelo tapete.

Ao chegar ao evento, Moura falou com empolgação sobre a repercussão internacional da produção. Para o ator, os últimos oito meses têm sido uma jornada de reconhecimento e surpresas agradáveis. "Tem sido extraordinário. Estamos muito felizes com toda a atenção que o filme vem recebendo", disse.



O artista aproveitou para elogiar o cinema produzido fora do eixo anglófono, citando títulos como Sirat, Valor Sentimental e Foi Apenas um Acidente como exemplos do que de mais interessante tem visto nas telas ultimamente. "Estamos muito felizes de estar aqui com um filme falado em português", afirmou.

Moura também revelou que o circuito de festivais e premiações tem sido uma experiência enriquecedora do ponto de vista criativo. Segundo ele, as conversas com o público e a crítica ao longo desse processo o fizeram enxergar a própria obra com outros olhos.

Por fim, o ator comentou o fenômeno cultural gerado pela personagem Sebastiana, vivida pela veterana Tânia Maria, de 78 anos. "Ela é uma grande estrela no Brasil. Era Carnaval, e todo mundo estava se fantasiando como ela", contou, bem-humorado.

