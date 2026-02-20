A- A+

CINEMA Bafta 2026: saiba como assistir ao "Oscar britânico", que tem "O Agente Secreto" entre os indicados Além do filme de Kleber Mendonça Filho, outras produções brasileiras concorrem às categorias da premiação inglesa

O Bafta 2026 revela seus vencedores neste domingo (22). Considerado o “Oscar britânico”, o British Academy Film Awards conta com brasileiros entre os indicados, incluindo o pernambucano “O Agente Secreto”, e a Folha de Pernambuco te explica como você pode acompanhar tudo.

Concorrentes brasileiros

Em 2026, o Brasil alcançou uma performance histórica no Bafta. Só o longa-metragem de Kleber Mendonça Filho concorre em duas categorias: Melhor Filme em Língua Não-Inglesa e Melhor Roteiro Original.

Além de “O Agente Secreto”, outros dois nomes brasileiros aparecem na lista de indicações da premiação britânica. “Apocalipse dos Trópicos”, de Petra Costa, disputa Melhor Documentário, enquanto Adolpho Veloso tem chances de levar o troféu de Melhor Fotografia por seu trabalho em “Sonhos de Trem”.



Outros indicados

Quem domina a lista de indicação do Bafta 2026 é “Uma Batalha Após a Outra”, que concorre em 14 categorias. Logo atrás vem “Pecadores”, com 13 indicações. Ainda no topo do ranking, “Hamnet” e “Marty Supreme” surgem empatados, com 11 indicações cada.

Como será a cerimônia

Em sua 79ª edição, o prêmio da Academia Britânica de Cinema será novamente realizado no Royal Festival Hall, no Southbank Centre, complexo cultural londrino que sedia a Orquestra Filarmônica de Londres.

O ator Alan Cumming, conhecido por viver o personagem Noturno na franquia “X-Men”, é o anfitrião da cerimônia. Como no Oscar, os vencedores das categorias são anunciados por convidados. O Urso Paddington, personagem do filme homônimo, apresentará o prêmio de Melhor Filme para Crianças e Família.

Onde assistir

É possível acompanhar a premiação ao vivo do Brasil, a partir das 16h (horário de Brasília). Por aqui, o evento será transmitido pelo canal TNT, na TV por assinatura, e também no streaming, através da HBO Max.

