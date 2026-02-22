A- A+

CINEMA Bafta 2026: confira a lista completa de vencedores do "Oscar britânico" O filme brasileiro "O Agente Secreto" concorre em duas categorias da premiação

Os vencedores do Bafta 2026, considerado o “Oscar britânico”, foram anunciados neste domingo (22). O filme pernambucano “O Agente Secreto” concorria em duas categorias.



Confira a lista de vencedores do Bafta 2026 (em atualização):

Melhor Filme

"Hamnet"

"Marty Supreme"

"Uma Batalha Após a Outra"

"Valor Sentimental"

"Pecadores"



Melhor Filme de Língua Não Inglesa

"O Agente Secreto"

"Sirat"

"Valor Sentimental"

"Foi Apenas Um Acidente"

"A Voz de Hind Rajab"

Melhor Atriz

Jessie Buckley ("Hamnet")

Rose Byrne ("Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria")

Kate Hudson ("Song Sung Blue: Um Sonho a Dois")

Chase Infiniti ("Uma Batalha Após a Outra")

Renate Reinsve ("Valor Sentimental")

Emma Stone ("Bugonia")

Melhor Ator

Robert Aramayo ("I Swear")

Timothée Chalamet ("Marty Supreme")

Leonardo DiCaprio ("Uma Batalha Após a Outra")

Ethan Hawke ("Blue Moon")

Michael B. Jordan ("Pecadores")

Jesse Plemons ("Bugonia")

Melhor Atriz Coadjuvante

Odessa A'Zion ("Marty Supreme")

Inga Ibsdotter Lilleaas ("Valor Sentimental")

Wunmi Mosaku ("Pecadores") - VENCEDORA

Carey Mulligan ("The ballad of Wallis Island")

Teyana Taylor ("Uma Batalha Após a Outra")

Melhor Ator Coadjuvante

Benicio Del Toro ("Uma Batalha Após a Outra")

Jacob Elordi ("Frankenstein")

Paul Mescal ("Hamnet")

Peter Mullan ("I Swear")

Sean Penn ("Uma Batalha Após a Outra") - VENCEDOR

Stellan Skarsgard ("Valor Sentimental")

Melhor Direção

Yorgos Lanthimos (Bugonia)

Chloé Zhao (Hamnet)

Josh Safdie (Marty Supreme)

Paul Thomas Anderson (Uma Batalha Após a Outra)

Joachim Trier (Valor Sentimental)

Ryan Coogler (Pecadores)

Melhor Filme Britânico

"Extermínio: A Evolução"

"The Ballad of Wallis Island"

"Bridget Jones: Louca pelo Garoto"

"Morra, Amor"

"H is for Hawk"

"Hamnet"

"I Swear"

"Mr. Burton"

"Pillion"

"Steve"

Melhor Curta-Metragem Britânico

"Magid/Zafar"

"Nostalgia"

"Terence"

"Isto é Endometriose" - VENCEDOR

"Bem-vinda para Casa, Freckles"

Melhor Curta de Animação Britânico

"Papelão"

"Solstício"

"Dois Garotos Negros no Paraíso"

Melhor Filme Infantil ou Familiar

"Arco"

"Boong" - VENCEDOR

"Lilo & Stitch"

"Zootopia 2"

Melhor Roteiro Original

"I Swear"

"Marty Supreme"

"O Agente Secreto"

"Valor Sentimental"

"Pecadores" - VENCEDOR

Melhor Roteiro Adaptado

"Bugonia"

"Hamnet"

"Uma Batalha Após a Outra" - VENCEDOR

"The Ballad of Wallis Island"

"Pillion"

Melhor Filme de Animação

"Elio"

"Zootopia 2" - VENCEDOR

"A Pequena Amélie"

Melhor Estreia de Roteirista, Diretor ou Produtor

Jack King, Hollie Bryan, Lucy Meer (The Ceremony)

Akinola Davies Jr., Wale Davies (My Father’s Shadow) - VENCEDORES

Harry Lighton (Pillion)

Myrid Carten (A Want In Her)

Cal McMau, Hunter Andrews, Eoin Doran (Wasteman)

Melhor Fotografia

"Frankenstein"

"Marty Supreme"

"Uma Batalha Após a Outra" - VENCEDOR

"Pecadores"

"Sonhos de Trem"

Melhor Som

"F1" - VENCEDOR

"Frankestein"

"Uma Batalha Após a Outra"

"Pecadores"

"Warfare"

Melhor Trilha Sonora Original

"Bugonia"

Frankenstein

Hamnet

Uma Batalha Após a Outra - VENCEDOR

Pecadores

Melhor Edição

"F1"

"A House of Dynamite

Marty Supreme

Uma Batalha Após a Outra

Pecadores

Melhor Elenco

I Swear

Marty Supreme

Uma Batalha Após a Outra

Valor Sentimental

Pecadores



Melhor Figurino

Hamnet

Frankenstein - VENCEDOR

Marty Supreme

Pecadores

Wicked: For good

Melhor Efeitos Especiais

"Avatar: Fogo e Cinzas" - VENCEDOR

Frankenstein

F1

Como Treinar Seu Dragão

The Lost Bus

Melhor Cabelo e Maquiagem

"Frankenstein" - VENCEDOR

Hamnet

Marty Supreme

Pecadores

Wicked: For Good

Melhor Documentário

2000 Meters to Andriivka

Apocalipse nos Trópicos

Cover-Up

Mr. Nobody Against Putin - VENCEDOR

The Perfect Neighbor

Melhor Design de Produção

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Uma Batalha Após a Outra

Pecadores

Melhor Rising Star (Talentos em Ascensão)

Robert Aramayo

Miles Caton

Chase Infiniti

Archie Madekwe

Posy Sterling



Veja também