Bafta 2026: confira a lista completa de vencedores do "Oscar britânico"
O filme brasileiro "O Agente Secreto" concorre em duas categorias da premiação
Os vencedores do Bafta 2026, considerado o “Oscar britânico”, foram anunciados neste domingo (22). O filme pernambucano “O Agente Secreto” concorria em duas categorias.
Confira a lista de vencedores do Bafta 2026 (em atualização):
Melhor Filme
"Hamnet"
"Marty Supreme"
"Uma Batalha Após a Outra"
"Valor Sentimental"
"Pecadores"
Melhor Filme de Língua Não Inglesa
"O Agente Secreto"
"Sirat"
"Valor Sentimental"
"Foi Apenas Um Acidente"
"A Voz de Hind Rajab"
Melhor Atriz
Jessie Buckley ("Hamnet")
Rose Byrne ("Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria")
Kate Hudson ("Song Sung Blue: Um Sonho a Dois")
Chase Infiniti ("Uma Batalha Após a Outra")
Renate Reinsve ("Valor Sentimental")
Emma Stone ("Bugonia")
Melhor Ator
Robert Aramayo ("I Swear")
Timothée Chalamet ("Marty Supreme")
Leonardo DiCaprio ("Uma Batalha Após a Outra")
Ethan Hawke ("Blue Moon")
Michael B. Jordan ("Pecadores")
Jesse Plemons ("Bugonia")
Melhor Atriz Coadjuvante
Odessa A'Zion ("Marty Supreme")
Inga Ibsdotter Lilleaas ("Valor Sentimental")
Wunmi Mosaku ("Pecadores") - VENCEDORA
Carey Mulligan ("The ballad of Wallis Island")
Teyana Taylor ("Uma Batalha Após a Outra")
Melhor Ator Coadjuvante
Benicio Del Toro ("Uma Batalha Após a Outra")
Jacob Elordi ("Frankenstein")
Paul Mescal ("Hamnet")
Peter Mullan ("I Swear")
Sean Penn ("Uma Batalha Após a Outra") - VENCEDOR
Stellan Skarsgard ("Valor Sentimental")
Melhor Direção
Yorgos Lanthimos (Bugonia)
Chloé Zhao (Hamnet)
Josh Safdie (Marty Supreme)
Paul Thomas Anderson (Uma Batalha Após a Outra)
Joachim Trier (Valor Sentimental)
Ryan Coogler (Pecadores)
Melhor Filme Britânico
"Extermínio: A Evolução"
"The Ballad of Wallis Island"
"Bridget Jones: Louca pelo Garoto"
"Morra, Amor"
"H is for Hawk"
"Hamnet"
"I Swear"
"Mr. Burton"
"Pillion"
"Steve"
Melhor Curta-Metragem Britânico
"Magid/Zafar"
"Nostalgia"
"Terence"
"Isto é Endometriose" - VENCEDOR
"Bem-vinda para Casa, Freckles"
Melhor Curta de Animação Britânico
"Papelão"
"Solstício"
"Dois Garotos Negros no Paraíso"
Melhor Filme Infantil ou Familiar
"Arco"
"Boong" - VENCEDOR
"Lilo & Stitch"
"Zootopia 2"
Melhor Roteiro Original
"I Swear"
"Marty Supreme"
"O Agente Secreto"
"Valor Sentimental"
"Pecadores" - VENCEDOR
Melhor Roteiro Adaptado
"Bugonia"
"Hamnet"
"Uma Batalha Após a Outra" - VENCEDOR
"The Ballad of Wallis Island"
"Pillion"
Melhor Filme de Animação
"Elio"
"Zootopia 2" - VENCEDOR
"A Pequena Amélie"
Melhor Estreia de Roteirista, Diretor ou Produtor
Jack King, Hollie Bryan, Lucy Meer (The Ceremony)
Akinola Davies Jr., Wale Davies (My Father’s Shadow) - VENCEDORES
Harry Lighton (Pillion)
Myrid Carten (A Want In Her)
Cal McMau, Hunter Andrews, Eoin Doran (Wasteman)
Melhor Fotografia
"Frankenstein"
"Marty Supreme"
"Uma Batalha Após a Outra" - VENCEDOR
"Pecadores"
"Sonhos de Trem"
Melhor Som
"F1" - VENCEDOR
"Frankestein"
"Uma Batalha Após a Outra"
"Pecadores"
"Warfare"
Melhor Trilha Sonora Original
"Bugonia"
Frankenstein
Hamnet
Uma Batalha Após a Outra - VENCEDOR
Pecadores
Melhor Edição
"F1"
"A House of Dynamite
Marty Supreme
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Melhor Elenco
I Swear
Marty Supreme
Uma Batalha Após a Outra
Valor Sentimental
Pecadores
Melhor Figurino
Hamnet
Frankenstein - VENCEDOR
Marty Supreme
Pecadores
Wicked: For good
Melhor Efeitos Especiais
"Avatar: Fogo e Cinzas" - VENCEDOR
Frankenstein
F1
Como Treinar Seu Dragão
The Lost Bus
Melhor Cabelo e Maquiagem
"Frankenstein" - VENCEDOR
Hamnet
Marty Supreme
Pecadores
Wicked: For Good
Melhor Documentário
2000 Meters to Andriivka
Apocalipse nos Trópicos
Cover-Up
Mr. Nobody Against Putin - VENCEDOR
The Perfect Neighbor
Melhor Design de Produção
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Melhor Rising Star (Talentos em Ascensão)
Robert Aramayo
Miles Caton
Chase Infiniti
Archie Madekwe
Posy Sterling