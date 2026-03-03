A- A+

CINEMA Apresentador do Bafta, Alan Cumming pede desculpas após ocorrido na premiação Os tiques vocais do ativista John Davidson associados à síndrome de Tourette interromperam a apresentação em diversos momentos

O ator Alan Cumming, que apresentou a cerimônia da 79ª edição do Bafta Awards na última semana, veio a público nessa segunda-feira, 2, se desculpar pelo ocorrido durante o evento.

Em seu perfil no Instagram, o artista lamentou pela "dor causada à comunidade negra e à comunidade de Tourette".

Durante o evento, John Davidson - ativista com síndrome de Tourette que inspirou o filme I Swear - gritou insultos raciais da plateia enquanto os atores Michael B. Jordan e Delroy Lindo subiam ao palco para apresentar uma das categorias do evento.

"O que deveria ter sido uma noite celebrando a criatividade, bem como a diversidade e a inclusão, transformou-se em um espetáculo traumático e desencadeador de gatilhos", publicou Cumming em suas redes sociais.

"Sinto muito por toda a dor que as pessoas negras sentiram ao ouvir aquela palavra ecoando pelo mundo. Sinto muito por a comunidade com Tourette ter sido lembrada da falta de compreensão e tolerância que ainda prevalece em relação à sua condição", escreveu.

Ao longo da cerimônia, os tiques vocais de Davidson associados à síndrome de Tourette interromperam a apresentação em diversos momentos.

A BBC, que transmitiu o evento com duas horas de atraso, censurou a maioria das ofensas proferidas por Davidson, mas não fez o mesmo com os insultos raciais.

"Todos nós estamos decepcionados pelas decisões tomadas, tanto de transmitir insultos quanto de censurar a liberdade de expressão", pontuou Cumming.

Além de editar ofensas de Davidson, a BBC também chegou a cortar um grito favorável à causa palestina durante a cerimônia.

"A única coisa positiva que pode sair disso é o lembrete de que as palavras importam, de que se apressar em julgar coisas das quais não estamos plenamente cientes é tolice, e de que todo trauma deve ser reconhecido e respeitado", escreveu.

"Parabéns a todos os artistas cujo trabalho foi ofuscado pelos acontecimentos da noite", finalizou.

Em comunicado divulgado na revista norte-americana Variety, Davidson explicou que convive com a coprolalia, sintoma caracterizado pelo uso involuntário de linguagem obscena ou ofensiva.

Ele também afirmou ter procurado o estúdio responsável por Pecadores para pedir desculpas diretamente a Jordan, Lindo e à designer de produção Hannah Beachler.

