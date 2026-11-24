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TEATRO Espetáculo "Na Bagagem Poesia" aborda infância, memória e ancestralidade no Teatro Apolo Apresentação acontece nesta terça-feira (24), às 20h, com entrada mediante doação de 1 kg de alimento

O espetáculo “Na Bagagem Poesia” será apresentado nesta terça-feira (24), às 20h, no Teatro Apolo, no Recife. Dirigida e encenada por Silvia Góes, a montagem reúne as atrizes Anne Andrade, Camila Mendes e Kadydja Erlen em uma narrativa sobre infância, memória, saudade, amor e ancestralidade. A entrada será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

Em cena, as atrizes interpretam Antônia, Bia e Helena, personagens construídas a partir de experiências pessoais e fabulações. A montagem combina elementos de poesia, literatura, música e expressão corporal, abordando também temas como pertencimento e relações familiares.

Dividido em motes poéticos, o espetáculo parte de pesquisas realizadas em São José do Egito e no Recife. A dramaturgia é assinada por Camila Mendes e Silvia Góes, que também dirige a encenação.

Ficha técnica

Produção geral de Camila Mendes; assistência de produção de Kadydja Erlen; direção e encenação de Silvia Góes; dramaturgia de Camila Mendes e Silvia Góes; elenco de Anne Andrade, Camila Mendes e Kadydja Erlen; sonoplastia de Diniz Luz; desenho de luz de Natalie Revoredo; iluminação de Artur Marinho; concepção de figurino de Agrinez Melo e confecção de Francis Souza.

SERVIÇO

Espetáculo “Na Bagagem Poesia”

Quando: terça-feira (24), às 20h

Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife

Ingressos: a partir da entrega de um kg de alimento não perecível

Informações: @nabagagempoesiaespetaculo

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