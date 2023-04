A- A+

AGENDA CULTURAL Baiana System, Raphaela Santos e Djavan são opções do fim de semana; confira agenda Além de shows, fim de semana tem estreia no cinema, espetáculos teatrais e exposições em Recife, Olinda e Região Metropolitana

Abril começa "botando quente" nos festeiros de plantão, com baladinhas aqui e acolá e, como sempre, para gosto nenhum botar defeito. E podemos provar!



Tem Djavan, para quem não abre mão de 'djavanear', tem o misto abalante de Baiana System + Racionais + Djonga em um mesmo festival e tem também tributo a Mercedes Sosa, forrozinho na Zona Norte e estreia para curtir no cinema.

Querem mais? Pois 'espiem' a riqueza da programação cultural pelas bandas do Recife, Olinda e Região Metropolitana (RMR), e boa balada aê!

CINEMA

Cena do filme "O Urso do Pó Branco" | Crédito: Divulgação

Estreia de "O Urso do Pó Branco"

Depois de uma operação de contrabando de drogas fracassada, um urso negro ingere uma grande quantidade de cocaína e começa um tumulto movido a drogas.



SHOWS E FESTAS

Baiana System | Crédito: Reprodução/Instagram



Festival Recife + Verde 2023

Com Baiana System, Racionais e Djonga



Quando: Sábado (1º), a partir das 20h

Onde: Classic Hall, Olinda



Ingressos no site Acesso Ticket e bilheteria do Classic, a partir de R$ 140



Av. Agamenon Magalhães, s/n, Olinda

Informações: 3427-7501

Instagram: @festivalrecifemaisverde



Gerlane Lops, sambista pernambucana | Crédito: Reprodução/Instagran



Recife Samba de PE, com Gerlane Lops

Participações de Nega do Babado, Afoxé Oriki Oxum, Martins, Koyce Alane e Cantor PH

Quando: Sábado (1º), às 19h

Onde: Sede do Galo da Madrugada



Ingressos no Sympla, a partir de R$ 25 (individual) e R$ 250 (mesa para quatro pessoas)



Rua da Concórdia, 984, São José

Informações: 3224-2899 // 9 9933-9234

Instagram: @gerlanelopsoficial

Xande de Pilares | Crédito: Guto Costa/Divulgação



Cabo Samba Fest

Com Xande de Pilares e Ferrugem



Quando: Sábado (1º), a partir das 20h

Onde: Arena 9 de Julho



Ingressos no site Bilheteria Digital, a partir de R$ 60



Rodovia PE 060

Informações @cabosambafestoficial





Geraldo Maia, cantor | Crédito: Tereza Maia

Geraldo Maia Canta Chico & Caetano Rock and Roll



Quando: Sábado (1º), 17h

Onde: Armazém de São Jorge



Ingressos na bilheteria e via PIX (CPF Geraldo Maia 3884335487), R$ 45



Rua das Graças, 178, Graças

Informações: @geraldomaia_oficial

Raphaela Santos, cantora | Crédito: Reprodução/Instagram

Eu Quero é Cachaça

Com Priscila Senna, Raphaela Santos, Rhaiza Fontes e Luany Vital

Quando: Sábado (1º)

Onde: Ginásio Pereirão (São Lourenço da Mata)



Ingressos no site Bilheteria Digital, a partir de R$ 40



Crédito: Reprodução/Instagram

Rock & Ribs Festival

Com bandas locais, tributos e covers



Quando: Sábado (1º), a partir das 17h

Onde: Armazém 14 (Bairro do Recife)



Ingressos no Sympla, R$ 80



Informações: 81 9 8630-5377 (WhatsApp)

Ferrugem, smabista | Crédito: Divulgação



Samba Paulista

Com Ferrugem, Xande de Pilares, Pixote. Turma do Pagode



Quando: Domingo (2), a partir das 15h

Onde: Arena North Way (estacionamento do Shopping Paulista North Way)



Ingressos nas lojas Esposende, Figueiras Calçados do Shopping Paulista North Way e no site Bilheteria Digital, a partir de R$ 75



Turma do Pagode | Crédito: Reprodução/Instagram

Deixa em OFF

Com Turma do Pagode



Quando: Domingo (2)

Onde: Me Confessando Bar (Jordão)



Ingressos no site Bilheteria Digital, a partir de R$ 50

Av. Centenário Santos Dumont, Jordão

Informações: @botecodomeconfessando

Daniel Barreto e Stefan Malt | Crédito: Reprodução/Instagram

Tributo a Mercedes Sosa

Por Daniel Barreto e Stefan Malt



Quando: Domingo (2)

Onde: Poço das Artes



Couvert R$ 25



Rua Álvaro Macedo, 54, Poço da Panela

Informações: 9 9817-1464



Karynna Spineli | Crédito: Nilton Leal/Divulgação

"Clarão", com Karynna Spineli

Interpretando Clara Nunes



Quando: Domingo (2), às 15h

Onde: Espaço A Casa



Ingressos via PIX ([email protected]), R$ 40



Av. Manoel Borba, 796, Soledade, Boa Vista

Informações: 81 9 9665-9847

Djavan, cantor e compositor



Djavan - Turnê "D"

Quando: Domingo (2), a partir das 20h

Onde: Classic Hall, Olinda

Ingressos no Sympla e na bilheteria do teatro, a partir de R$ 100

Av. Agamenon Magalhães, s/n, Olinda

Informações: 3427.7501



Paço do Frevo | Crédito: Hugo Muniz



Arrastão do Frevo

Com TCM Estrela da Tarde



Quando: Domingo (2)

Onde: Concentração Marco Zero às 15h30//Cortejo às 16h em direção ao Paço

Acesso gratuito

TEATRO

"Show da Cindy", com Jeison Wallace



Quando: Sábado (1º), 20h

Onde: Teatro do Parque

Ingressos no Sympla a partir de bR$ 40 (meia-entrada)



Rua do Hospício, 81, Boa vista

Informações: 81 98468-8388

Crédito: Sayonara Freire

Musical Pinóquio

Quando: Domingo (2), 16h

Onde: Teatro do Parque



Ingressos no Sympla a partir de R$ 35 (meia-entrada) + 1 Kg de alimento não-perecível



Rua do Hospício, 81, Boa vista

Informações: 81 98468-8388

Espetáculo "Sine qua non" | Crédito: Marina

Sine qua non ou Tem uma Usina Dentro de Mim

Com dramaturgia e direção de Jorge de Paula



Quando: sábado (1º) e domingo (2), às 18h e 20h

Onde: Teatro Marco Camarotti

Ingressos, gratuitos, na bilheteria do teatro, 1h antes de cada sessão

Rua Treze de Maio, 455, Santo Amaro (Sesc Santo Amaro)

Informações: 3216-1728

EXPOSIÇÃO

Lia de Itamaracá | Crédito: Ytallo Barreto

"Ocupação Lia de Itamaracá"



Quando: até 21 de junho

Onde: Paço Alfândega (Bairro do Recife)

Horário do Paço:

De terça a sexta, 10h às 17h | Sábado e domingo, 11h às 18h

Ingressos R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada) - acesso gratuito às terças-feiras

Informações: @pacodofrevo

