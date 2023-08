A- A+

CANCELAMENTO BaianaSystem cancela apresentação no festival Wehoo; Djonga é anunciado no line up Em virtude de outro compromisso assumido, o grupo não estará mais no festival, que acontece no dia 16 de setembro

Em comunicado pelas redes sociais, o festival Wehoo, que acontecerá no dia 16 de setembro, no Memorial Arcoverde, Olinda, informou que a banda BaianaSystem precisou cancelar o show marcado. De acordo com a nota, "a banda BaianaSystem,infelizmente, precisou cancelar a apresentação para assumir outro compromisso que será divulgado em breve".



Em contrapartida, outra atração foi anunciada no line up do Wehoo: o rapper mineiro Djonga.



Os ingressos para o Wehoo estão sendo vendidos na plataforma Ingresse.









