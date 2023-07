BaianaSystem e Simone Mendes são confirmadas como atrações surpresa do FIG

A- A+

Como prometido, o Festival de Inverno de Garanuns (FIG) está confirmando atrações surpresa para o público. Nesta sexta-feira (14), a presença da banda BaianaSystem e da cantora sertaneja Simone Mendes foi confirmada.

O festival se inicia no próximo dia 21 e segue até o dia 30 de julho, na cidade do Agreste pernambucano. Toda a região é movimentada pelos shows que acontecem de forma gratuita na cidade de Garanhuns.

A cantora Simone Mendes segue carreira solo desde 2022. Até essa data, ela fazia dupla com sua irmã, Simara. Juntas, as duas integraram o movimento "feminejo", que alavancou a presença de mais mulheres no mercado nacional da música sertaneja. A presença de Simone Mendes no FIG ja havia sido antecipada pela Folha de Pernambuco.

Já BaianaSystem, como o nome mesmo diz, traz o pagodão baiano ritmado com muito instrumental e letras que representam não só a Bahia quanto as questões sociais que atingem o Brasil. Este ano, a banda fez um show ao lado de Gilberto Gil, no Enquanto Isso na Sala da Justiça, na prévia carnavalesca do bloco, em fevereiro.

