Show de BaianaSystem em Olinda terá participações de Mãe Beth de Oxum e de Cannibal

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Mãe Beth de Oxum, Cannibal dividem o palco do show desta sexta-feira (25), em Olinda, com o BaianaSystem, em apresentação que acontece na Praça do Carmo, integrando a agenda do Festival Mimo.



Em circulação com "Nossa Cultura em Primeiro Lugar", ocasião em que o grupo promove trocas com artistas e manifestações da cultura de cada cidade, em Pernambuco a convergência acontece com referências que inspiram o fazer artístico local.



Coco e punk no palco

Mãe Beth de Oxum é um dos nomes potentes da cultura levada para as ruas, em rodas comandadas pelo Coco de Umbigada - com o coco como um dos gêneros que performam a cultura olindense.









Já Cannibal, vocalista e baixista do Devotos, enaltece o punk rock concebido pelo grupo no Alto José do Pinho, Zona Norte da cidade - Região que pulsa em musicalidade e cultura popular.



E tal qual tem feito País afora, em movimentos inerentes à formação do grupo desde sempre, em Olinda, no Mimo, o BaianaSystem vai consolidar mais uma vez a verve sempre aclamada pelo público, de shows que exaltam, sem hesitar, "Nossa Cultura em Primeiro Lugar".



SERVIÇO

Show de BaianaSystem, com Mãe Beth de Oxum e Cannibal como convidados

Quando: Sexta (25), meia-noite

Onde: Praça do Carmo, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @mimofestival

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