Forró Bailão Olindense promove 1ª edição, em Olinda, com Mariana Aydar (SP) e Forró na Caixa (PE) Festa será no dia 30 de abril na Casa da Rabeca, em Olinda; ingressos pelo Sympla

O forró será celebrado na primeira edição do "Bailão Olindense, no dia 30 de abril, véspera de feriado, na Casa da Rabeca, em Olinda, apresentando os shows da paulista Mariana Aydar (SP) e do grupo pernambucano Forró na Caixa (PE). Os ingressos já estão disponíveis na plataforma plataforma Sympla, a partir de R$50 (meia entrada)..



A programação reunirá o autêntico forró nordestino. Mariana Aydar apresenta pela primeira vez em Olinda o show 'Forró da Mari'. Já o Forró na Caixa, aposta na fusão entre tradição e modernidade. DJ Pepe Jordão comanda o som nos intervalos.

Mariana Aydar

Vencedora do Grammy Latino em 2020 e 2024 na categoria "Melhor Álbum de Música de Raízes", Mariana Aydar é uma das principais representantes do forró contemporâneo.



Com sete álbuns lançados, a cantora paulistana une o novo e o tradicional, destacando pautas feministas e a cultura nordestina. Criadora do bloco "Forrozin" no carnaval de São Paulo, Mariana já dividiu o palco com grandes nomes da música brasileira e segue encantando o público com seu talento e paixão.

Forró na Caixa

Com uma trajetória de 12 anos, o grupo pernambucano Forró na Caixa mistura a tradição do forró pé de serra com uma pegada contemporânea.



Martins (voz e rabeca), Ju Valença (zabumba), Rodrigo Samico (baixo) e Rodrigo Felix (percussão) conduzem o público a uma verdadeira celebração da cultura popular, marcada pela música envolvente e pelas coreografias típicas da Zona da Mata de Pernambuco. O grupo já se apresentou no Brasil e na Europa, destacando-se por sua originalidade e energia cativante.

“O Bailão Olindense veio para ficar, a proposta vem para difundir a cultura local e fazer conexões com artistas de outras regiões do país, que cultuam e tem como referência as nossas manifestações culturais. Essa primeira edição é um abre alas para o ciclo junino, estreando com o grupo Forró na Caixa (PE) que é uma grande referência do forró contemporâneo, com o seu forró de rabeca e a diva do forró pé de serra, Mariana Aydar (SP) que sempre representou o Nordeste em seus trabalhos. E já adianto que teremos mais de uma edição durante o ano. Aguardem”, antecipa Laíse Souza, idealizadora e coordenadora geral do evento.

SERVIÇO:

1ª edição do Bailão Olindense

Dia: 30 de abril de 2025 (véspera de feriado)

Hora: A partir das 20h

Local: Casa da Rabeca - Olinda, PE

Ingressos: Sympla

Outras informações: @bailao_olindense (Instagram)

