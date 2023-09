Bailarino apontado como pivô da separação de Lexa e Guimê mostra rotina de shows e viagens nas redes

A- A+

A separação entre Lexa e MC Guimê, anunciada num comunicado escrito de comum acordo entre os artistas, supostamente gira em torno de Gabriel Felinto, bailarino da cantora. Segundo o EXTRA e a jornalista Fabíola Reipert, um vídeo com a Lexa e Gabriel juntos teria chegado às mãos de Guimê e provocado o término da relação.

Quem o bailarino Gabriel Felinto?

Modelo e dançarino carioca, com quase 16 mil seguidores no Instagram, Gabriel está há quase três anos no balé da cantora. Ele tem 26 anos e já participou de turnês nacionais e para os Estados Unidos com Lexa. Essas viagens costumam estar documentadas nas redes sociais do dançarino.

Gabriel Felinto em Nova York (Foto: Instagram)

No Instagram, ele também posta a rotina de shows com a cantora e os bastidores das apresentações. Inclusive, sua última postagem neste sábado (23), até a publicação desta matéria, foi um Stories de bastidor com a legenda "só na espera", com a música "Te amo desgraça", de Baco Exu do Blues.

Show com Lexa (Foto: Instagram)

