Academia da Berlinda volta ao Clube Bela Vista nesta sexta-feira (1º); saiba como será retorno

Com cúmbia, lambada, maracatu e forró, a banda Academia da Berlinda retorna, nesta sexta-feira (1º), às 20h, no Clube Bela Vista com seu baile dançante. A festa, que não acontecia desde 2020, paralisada por conta da pandemia de covid-19, conta com discotecagem do DJ Waldir Português, anfitrião da casa e residente há 33 anos.

Em sua décima edição, o show está sendo organizado pela própria banda, que recentemente lançou o single “Bandoleiro” e promete levar ao baile uma compilação dos seus álbuns “Academia da Berlinda” (2007), “Olindance” (2011), “Nada Sem Ela” (2016) e “Descompondo o Silêncio” (2020).

De Olinda para o Brasil



Formada por Alexandre Urêa (voz e timbales), Tiné (voz, pandeiro e maraca), Yuri Rabid (baixo e voz), Gabriel Melo (guitarra), Hugo Gila (teclados), Irandê Naguê (bateria e percussão) e Tom Rocha (percussão e bateria), o grupo, com quase 20 anos de história, tem sua raiz Cidade Alta de Olinda (onde os sete membros passaram a infância e fizeram seus primeiros shows) e no próprio clube de dança.

“Temos uma relação antiga com o Bela Vista, que continua sendo referência sonora, estética e de identidade de um movimento que se mantém firme atravessando gerações. Nosso primeiro disco, lançado em 2008, tem uma música intitulada "Bela Vista", que faz uma homenagem aos DJs Edinho Jacaré (in memoriam) e Waldir Português”, relembra Yuri Rabid. “Estamos com grande expectativa e muito felizes em retomar a atmosfera que essa junção da gente com o Bela Vista proporciona”, continua o músico.

Serviço:

Academia da Berlinda no Bela Vista, com Dj Waldir Português

Quando: Sexta-feira (1º), às 22h

Onde: Clube Bela Vista - rua Aníbal Benévolo, 636, Água Fria

Informações: (81) 3444-3300

Ingressos pelo Sympla, a partir de R$ 50 (meia)

