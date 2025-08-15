Sex, 15 de Agosto

DJ

Baile da Boneka coloca o público para dançar no Bairro do Recife, neste sábado (16)

Festa comandada pela multiartista Boneka conta com diversidade de ritmos no setlist

A DJ Boneka lança mais uma edição do Baile da BonekaA DJ Boneka lança mais uma edição do Baile da Boneka - Foto: Luara Guerra/Divulgação Casa Bacurau

O Baile da Boneka, comandada pela multiartista Boneka, ganha mais uma edição. A festa reúne o público neste sábado (16), a partir das 16h, na Rua do Observatório, no Bairro do Recife, com acesso gratuito.

O evento é apresentado pelos seus organizadores como “um manifesto estético e sonoro inspirado nas ruas e na juventude das periferias”. No setlist, ritmos como funk, bregafunk, pop e eletrofunk prometem colocar o público para dançar sem pausa. 
 

A produção da festa é da Casa Bacurau. Entre as atrações, estão confirmados os DJs Geni, Jony P, Boneka (com participação da Cia La Mafia), Paulilo Paredão, Milena Cinismo e Iury Andrew.

Serviço:
“Baile da Boneka”
Quando: neste sábado (16), das 16h às 00h
Onde: Rua do Observatório, Bairro do Recife
Ingressos gratuitos e colaborativos, pelo site Shotgun

*Com informações da assessoria de imprensa

