DJ Baile da Boneka coloca o público para dançar no Bairro do Recife, neste sábado (16) Festa comandada pela multiartista Boneka conta com diversidade de ritmos no setlist

O Baile da Boneka, comandada pela multiartista Boneka, ganha mais uma edição. A festa reúne o público neste sábado (16), a partir das 16h, na Rua do Observatório, no Bairro do Recife, com acesso gratuito.

O evento é apresentado pelos seus organizadores como “um manifesto estético e sonoro inspirado nas ruas e na juventude das periferias”. No setlist, ritmos como funk, bregafunk, pop e eletrofunk prometem colocar o público para dançar sem pausa.



A produção da festa é da Casa Bacurau. Entre as atrações, estão confirmados os DJs Geni, Jony P, Boneka (com participação da Cia La Mafia), Paulilo Paredão, Milena Cinismo e Iury Andrew.

Serviço:

“Baile da Boneka”

Quando: neste sábado (16), das 16h às 00h

Onde: Rua do Observatório, Bairro do Recife

Ingressos gratuitos e colaborativos, pelo site Shotgun



*Com informações da assessoria de imprensa

