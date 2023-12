A- A+

CARNAVAL 2024 Baile da Macuca: Novos Baianos, Criolo e Arnaldo Antunes entre as atrações; confira programação Baile acontece no dia 2 de fevereiro no Clube Português

Das prévias do Carnaval do Recife, o Baile da Macuca integra o rol das festas mais aguardadas pelo público que não abre mão de um "esquenta" dos bons antes dos dias oficiais da Folia de Momo.



E para o fuzuê de 2024, marcado para 2 de fevereiro no Clube Português, o grupo Novos Baianos foi anunciado nesta terça-feira (12) como atração principal da festa.



Arnaldo Antunes e Criolo, além de Céu e Uana entram no line-up sob o comando da Orquestra Frevo do Mundo. DJ Luana e a Orquestra do Maestro Oséas completam as atrações da edição 2024 do baile.









Os ingressos estão disponíveis com valores a partir de R$ 80 no Sympla, com opções de pista, mezanino (individual) e mesas para até 8 pessoas.



Serviço

Baile da Macuca 2024

Quando: 2 de fevereiro, a partir das 20h

Onde: Clube Português do Recife

Ingressos a partir de R$ 80 no Sympla

Informações: @boidamacuca

