verão 'Baile da Santinha' dá o start ao Maraca Summer com shows de Leo Santana, Pedro Sampaio e mais Abrindo as festas de verão, evento acontece neste sábado (7), a partir das 17h, em Maracaípe

Uma das praias mais disputadas no litoral sul de Pernambuco, Maracaípe receberá um festival que promete movimentar o verão 2023: o Maraca Summer. Com programação para três finais de semana de janeiro, o evento terá início neste sábado (7), a partir das 17h, com o ‘Baile da Santinha’, de Leo Santana. Deixando a programação ainda melhor, o público poderá curtir shows completos de Luan Santana e Pedro Sampaio.

Conhecido por reunir multidões em todo o Brasil, o projeto ‘Baile da Santinha’, do baiano Leo Santana, chega com uma energia incrível para agitar o primeiro sábado do ano. Idealizado a partir do hit ‘Santinha’, a apresentação contará com cenografia especial, efeitos especiais e um repertório escolhido a dedo para animar os pernambucanos, que incluem sucessos como ‘Abana’ e ‘Contatinho’.

Dono de uma identidade única, onde mistura hip-hop, eletrônico, pop e funk, Pedro Sampaio, que figura entre os maiores artistas do cenário musical brasileiro, chega para somar na programação da noite. Com hits que somam números impressionantes no YouTube e nas plataformas digitais, e figuram na lista das músicas mais tocadas no Brasil e no mundo, o DJ apresentará sucessos como ‘Dançarina’, ‘Bagunça’ e ‘No chão novinha’.

Fechando com chave de ouro, Luan Santana completará o line up de estreia do ‘Baile da Santinha - Maraca Summer’. Trazendo o projeto ‘Luan City’, o artista reunirá seus principais sucessos na apresentação, além dos hits do álbum, como ‘Abalo emocional’, ‘Erro planejado’ e ‘Coração Cigano’.

Os ingressos para o ‘Baile da Santinha - Maraca Summer’ custam R$ 150 (frontstage) e R$ 300 (open bar de Whisky, Vodka, Gin, Cerveja, Refrigerante, Água Tônica e Água mineral) e estão à venda no site da Bilheteria Digital, nas lojas Esposende dos Shoppings RioMar, Recife e Tacaruna e no Porto Dive, em Porto de Galinhas.

