A- A+

Natal Baile do Menino Deus cancela primeira noite de apresentação por conta da chuva no Marco Zero É a segunda vez em 40 anos que o auto é cancelado por conta do tempo; Espetáculo será apresentado no domingo (24), na segunda (25) e em outra data ainda não confirmada

A primeira noite de espetáculo do “Baile do Menino Deus” frustrou o público que chegou cedo para garantir lugar na Praça do Marco Zero. Por conta da chuva, o espetáculo deste sábado precisou ser cancelado. Este ano, o auto de natal escrito por Ronaldo Correia de Brito e Assis Lima, com músicas de Antonio Madureira celebra quatro décadas de existência do espetáculo e 20 edições realizadas na Praça do Marco Zero.



Pouco antes das 20h, horário que começaria a peça, o autor Ronaldo Correia de Brito subiu ao palco para informar à plateia que a apresentação não poderia ocorrer. "Pessoal, boa noite. Nesses últimos cinco anos, com essa mudança climática e essa instabilidade de tempo, tornou-se muito difícil para a gente fazer alguns dias de espetáculo com a chuva intermitente. (...) Nós não temos condições de fazer o espetáculo., não temos. Desde às 16h estamos todos aqui, com orquetra, coro infantil, músicos, bailarino, atores, atrizes. Nós sopmos 70 artistas e 300 profissionais que precisam desse palco que não apresenta nenhuma segurança".



São esperadas mais de 70 mil pessoas para assistir ao espetáculo com sotaque pernambucano, que voltará a ser apresentado no domingo (24) e segunda-feira (25), sempre a partir das 20h. No domingo, o auto tradicional natalino será transmitido, ao vivo, pelo YouTube.





Esta é a segunda vez em 40 anos que uma apresentação o Baile do menino Deus precisou ser cancelado em razão da chuva. Da primeira vez, em 2015, o dia cancelado foi reposto no dia 26, um dia depois do último dia previsto de apresentações. Neste aindo, ainda não foi confirmada a nova data de reposição.

Sobre o Baile do Menino Deus

Criado em 1983, mesmo ano em que virou disco gravado na extinta Rozenblit e lançado pelo selo Eldorado, a peça estreou no Teatro Valdemar de Oliveira, onde permaneceu por oito anos.

No enredo, a história do nascimento de Jesus a partir de elementos da cultura brasileira, particularmente nordestina. A obra ganhou diferentes montagens nos mais variados espaços. Em 2004, a ópera popular foi encenada pela primeira vez no Marco Zero, de onde saiu apenas nos dois anos de pandemia da Covid-19, ganhando versões no audiovisual.

Djane Lima, 63 anos, chegou cedo para garantir lugar na frente do palco | Foto: Arthur Mota

Público chegou cedo

Apesar da garoa, por volta das 16h30, o público já começava a garantir lugares nas cadeiras para assistir ao espetáculo. A psicóloga aposentada Djane Lima, 63 anos, conseguiu vaga na primeira fila. Ela, que recentemente se apresentou com seu coral natalino na Caixa Cultural, falou de sua relação antiga com o Baile do Menino Deus. “Eu conheço esse auto desde que minha filha era pequena, que a gente ia no teatro. Eu amo de paixão o Baile. Tenho vinil, tenho o CD. No ano passado eu vim mas fiquei lá atrás. Aí esse ano cheguei cedo para garantir meu lugar e o de duas amigas”, disse.

Outra a chegar bem cedo foi Ana Bastos, 53 anos, analista de sistemas, acompanhada do marido Dário Lousado, 50 anos, e da filha Helena de Aragão, 14 anos. “Chegamos cedo para conseguir ficar sentadinhos na frente. A gente adora o Baile. Todo ano tem novidade, figurinos novos e a gente acha muito bacana a mistura das danças e da música em um auto de natal”, elogiou. “O Baile une as pessoas e é muito divertido para curtir em família”, comentou Helena. “Essa é a terceira ou quarta vez que nós assistimos. Gosto do sincretismo da cultura daqui com essa ideia de natal, é muito bacana”, pontuou Dário.



Frustração

Após a notícia de que não haveria condições de realizar a apresentação deste sábado, o sentimento do público era de tristeza e frustração por voltar para casa sem assistir ao auto.



"A gente veio assistir, mas infelizmente acabou cancelando, infelizmente", lamentou Gracileusa da Silva, 51 anos. Audenice ferreira, 51 anos, espera ainda ver o espetáculo. "Vou pra casa triste hoje, mas quero voltar na segunda-feira, que é mais certo", comentou.



SERVIÇO:

“Baile do Menino Deus: Uma brincadeira de Natal”

Sábado (23), domingo e segunda-feira (25), às 20h

Transmissão ao vivo, no Youtube, domingo (24)

Na Praça do Marco Zero, no Bairro do Recife

Acesso gratuito

Veja também

tradições De pôquer a 12 árvores de natal: as tradições natalinas mais inusitadas e extravagantes dos famosos