Tradição Natalina Baile do Menino Deus encanta o público no encerramento da temporada de 2023 no Marco Zero O público aplaudiu e ovacionou o espetáculo, que este ano completou 40 anos de existência

O Baile do Menino Deus encerrou a temporada de 2023 na noite desta terça-feira (26) em um Marco Zero repleto de admiradores. O público aplaudiu e ovacionou o espetáculo, que este ano completa 40 anos de existência, sendo 20 deles encenados no coração do Bairro do Recife.

Começando pontualmente às 20h, o tradicional auto de Natal pernambucano encantou os espectadores presentes com um espetáculo cheio de vida, cores e elementos da cultura pernambucana e nordestina. Características do folclore popular são usadas para recontar o nascimento do menino Jesus.

Aproximadamente 300 pessoas atuam na produção do espetáculo. Somente no palco, 70 artistas dão vida à tradicional história natalina. O cantor pernambucano Carlos Filho, que participou do The Voice Brasil 2021, da TV Globo, foi um dos músicos que integraram o elenco do espetáculo, que reuniu grandes nomes da arte pernambucana, como o músico Lucas dos Prazeres e a cantora Isadora Melo.

A participação do cantor Almério e do Maestro Forró foi uma das novidades desta edição do Baile do Menino Deus. Arilson Lopes e Sóstenes Vidal interpretaram a dupla de Mateus, famoso personagem da cultura popular, que conduz a narrativa. Segundo os produtores, o espetáculo atrai mais de 70 mil pessoas por ano.

A atriz e cantora Laís Senna e o ator Caique Ferraz deram vida aos personagens de Maria e José, pais do menino Jesus. Escrita por Ronaldo Correia de Brito e Assis Lima, com músicas de Antonio Madureira, a peça nasceu em 1983. No fim do espetáculo, na noite desta terça, Brito agradeceu a presença do público.

“Sempre que nós nos apresentamos aqui, nós reunimos toda a equipe para uma reflexão sobre o nosso trabalho. E a reflexão de hoje foi sobre a graça. A graça que é poder fazer arte e a graça que é poder oferecer ao público. E a graça que é receber essa graça de volta como hoje. Muito obrigado. Uma grande festa para vocês”, disse o idealizador do espetáculo.

Acompanhando a noite de encerramento, a Secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula, destacou a tradição do Baile do Menino Deus no Natal do Estado.

“É uma tradição aqui no Marco Zero, muito especial para a nossa cidade, para o nosso estado, ter esse espetáculo de Natal, que é reconhecido nacionalmente. É um espetáculo que traz a cultura e também a história do Natal, essa mistura, com características pernambucanas. Então é um grande espetáculo para toda família. E esse ano são 20 anos. Então, eu queria parabenizar todo mundo que faz esse espetáculo por mais esse grande ano e essa edição especial”, comentou a secretária.

A produtora cultural Andrea Mota, de 66 anos, faz questão de acompanhar todos os anos a apresentação do Baile do Menino Deus. “Eu acompanho a evolução e as grandes novidades do baile. Eu achei muito bonita a edição deste ano, com todas as inovações, me comoveu”, contou.

