ESPETÁCULO "Baile do Menino Deus": espetáculo natalino se expande com estreia em Goiana e cortejo no Recife Auto de Natal chega à sua 22ª edição no Marco Zero do Recife, nos dias 23, 24 e 25 de dezembro

O tradicional Baile do Menino Deus, auto de natal mais brasileiro do país, chega com duas novidades este ano: uma apresentação inédita em Goiana, na Mata Norte de Pernambuco, e um cortejo especial pelas ruas do Bairro do Recife.

Em Goiana, o espetáculo acontece neste sábado (6), às 20h, na Praça da Misericórdia, em frente à Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia. Com patrocínio da Prefeitura de Goiana, da Hemobrás e do Governo do Brasil, esta será a primeira apresentação oficial do Baile na cidade.

Para o diretor do espetáculo, Ronaldo Correia de Brito, a estreia marca um momento significativo.

“Sempre tivemos inúmeras encenações do Baile do Menino Deus espalhadas por todo o Brasil, feitas por produtores desconhecidos. Mas o espetáculo de Goiana é um projeto nosso, realizado pela TBC Produções, em parceria com a Relicário Produções, que produz o Baile da praça do Marco Zero, no Recife, há 22 anos. Isso garante a mesma grandeza e esmero”, declarou.

A encenação será feita em um palco de 200 metros quadrados, desenvolvido pelos diretores de arte e cenografia Sephora Silva e Marcondes Lima, com videocenografia de Gabriel Furtado, e reúne uma equipe de cerca de 70 profissionais.

Cortejo no Recife

Já em 14 de dezembro, as ruas do Bairro do Recife recebem um cortejo inédito que celebrará o encontro simbólico entre Natal e carnaval pernambucano, reunindo pastoris, reisados e cavalo marinho com a Orquestra Sinfônica do Recife, blocos líricos e passistas de frevo.

A concentração começa às 16h, no Cais do Apolo, e o percurso deve passar pelas ruas do bairro até a Praça do Arsenal da Marinha.

“As cantigas de lapinha e de pastoril acabaram se tornando marchas de bloco carnavalesco, aqui no Recife. Temos dezenas de marchas de pastoras em Pernambuco que se transformaram em marchas de bloco. Esse diálogo existe. Teremos o Baile, espetáculo natalino, vamos ter reisado, guerreiro, pastoris, cavalo marinho, tipicamente do ciclo natalino. E, fechando o cortejo, teremos dois blocos clássicos - Pierrot de São José e o das Ilusões - que cantam marchas de bloco iguais às cantadas no Baile do Menino Deus”, explica Ronaldo Correia de Brito.

22ª edição do Baile do Menino Deus

O auto de Natal, criado por Assis Lima, Ronaldo Correia de Brito e Zoca Madureira, reconhecido em 2024 como Patrimônio Imaterial do Recife, chega à sua 22ª edição no coração da cidade.

A edição deste ano contará com a participação do bailarino Dimas Popping, introduzindo coreografias inspiradas na dança de rua, e com o sanfoneiro Flávio Leandro, que se junta à orquestra para repaginar cenas e composições clássicas.

O quarteto dos Mateus também ganha nova formação em 2025, com a chegada de Djaelton Quirino, fundador da Companhia de Retalhos.

O tradicional espetáculo volta ao Marco Zero do Recife, nos dias 23, 24 e 25 de dezembro, em três sessões gratuitas, sempre às 20h, recontando a história do nascimento de Jesus Cristo com música e manifestações culturais do Nordeste em um espetáculo a céu aberto.

