NATAL "Baile do Menino Deus" ganha reforço de Joyce Alane Tradicional espetáculo natalino será a estreia da cantora, indicada ao Grammy Latino 2025, no palco do Marco Zero

Mantendo a tradição de promover uma espécie de rozídio de grandes artistas locais em sua temporada anual, o espetáculo natalino ''Baile do Menino Deus: Uma Brincadeira de Natal'' escalou a cantora Joyce Alane para as apresentações deste ano, que vão de hoje (23) a 25 de dezembro. A artista pernambucana foi indicada ao Grammy Latino 2025 e também indicada como revelação no Prêmio Multishow.

Participação

A cantora se junta à tradicional apresentação natalina, no Marco Zero, Bairro do Recife, para cantar três composições do repertório clássico concebido por Zoca Madureira para a montagem escrita há mais de 40 anos por Assis Lima e Ronaldo Correia de Brito, autor e diretor da encenação realizada no maior palco ao ar livre da capital pernambucana desde 2004.

As canções entoadas por Alane serão “Beija-Flor e Borboleta”, “Cigana” e “Baile do Menino Deus”, e marcam trechos distintos da narrativa sobre a busca dos dois brincantes populares Mateus pela casa onde nasce o menino sagrado para realizar uma festa em tributo à renovação da vida.

O caminho dos personagens é atravessado por encontros com manifestações, tradições e criaturas fantásticas da cultura brasileira e permeado pela dificuldade de abrir portas - uma referência à exclusão social, inacessibilidade e segregações atemporais. A expectativa da organização é receber 70 mil pessoas ao longo dos três dias de apresentação, repetindo o quorum dos anos anteriores. No dia 27 de dezembro, o “Baile do Menino Deus: Uma Brincadeira de Natal” será exibido nacionalmente como especial no Globoplay.

História

O "Baile do Menino Deus" cria um contraponto tropical às celebrações natalinas marcadas pelo uso de estrangeirismos de países frios - como renas, Papai Noel, neve, trenós, renas. A encenação brasileira se vale de manifestações originadas pela confluência dos povos formadores - negro, indígena e ibérico - e propõe uma trama marcada pela combinação da passagem histórica com reflexões atuais sobre inclusão, representatividade, diversidade, meio ambiente e cidadania.

A obra virou paradidático do MEC e tem versão em livro com mais de 700 mil exemplares de tiragem, além de ter inspirado dois filmes - ambos gravados na pandemia, no teatro e nas ruas, disponíveis no YouTube.

Artistas

''Joyce Alane tem se destacado no cenário musical pela beleza de sua voz e presença de palco marcante. Tê-la como convidada no Baile do Menino Deus, interpretando três músicas do repertório, muito abrilhanta o espetáculo'', observa Ronaldo Correios de Brito.

''Estou muito feliz de fazer parte dessa encenação. O Natal é uma data muito especial para a minha família, e muitos já foram assistir ao Baile nos anos anteriores. Esse ano vai ter um gosto especial me vendo participar'', comenta a cantora.

Pelo palco do "Baile", já passaram nomes como Elba Ramalho, Chico Cesar, Tizumba, Lia de Itamaracá, Maestro Spok, entre tantos outros.

SERVIÇO

"Baile do Menino Deus: Uma Brincadeira de Natal"

Quando: 23, 24 e 25 de dezembro, às 20h

Onde: Praça do Marco Zero, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Serão disponibilizadas 2.500 cadeiras ao público

Acessibilidade: Espaço reservado para pessoas com cadeira de rodas, audiodescrição e intérprete em Libras

Informações: @bailedomeninodeusoficial

YouTube: @youtube.com/bailedomeninodeus

*Com informações da assessoria de imprensa

