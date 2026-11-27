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NATAL "Baile do Menino Deus" leva tradição natalina a Goiana com elenco ampliado Espetáculo será encenado em 12 de dezembro, na Praça da Misericórdia, com participação de artistas da cidade, novas cenas e atividades de formação para jovens

O nascimento de Jesus ganha sotaque, ritmo e personagens da cultura popular brasileira em mais uma edição do “Baile do Menino Deus”.

Depois de mais de quatro décadas de trajetória, a ópera popular criada por Ronaldo Correia de Brito e Assis Lima, com músicas de Antonio Madureira, chega novamente a Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

A apresentação será no dia 12 de dezembro, às 20h, na Praça da Misericórdia, em frente à igreja de mesmo nome, no Centro Histórico. A montagem deste ano incorpora novas passagens, amplia o elenco e abre espaço para uma presença mais expressiva de artistas locais.

À frente da direção está Ronaldo Correia de Brito, que também conduz há mais de 20 anos a tradicional encenação do espetáculo no Marco Zero, no Recife.

A parte musical terá Silvério Pessoa como convidado especial. Conhecido do público do “Baile”, o cantor interpretará “Romã romã”, “Jaraguá” e “Boi”. Também integram o time de vozes Isadora Melo, Carlos Filho, Sara Leandro, Tonfil, Sue e Gabi Martinez.

Uma festa com raízes brasileiras

Longe das imagens de neve, trenós e outros símbolos associados ao Natal importado, o espetáculo propõe uma celebração atravessada pelas matrizes culturais que formam o Brasil.

Desde sua criação, em 1983, a obra aproxima a narrativa cristã de expressões como reisado, cavalo-marinho, maracatu, ciranda e frevo, articulando referências indígenas, africanas e europeias.

A história acompanha dois Mateus, vividos por Arilson Lopes e Sóstenes Vidal, em uma jornada à procura da casa onde nasceu o Menino Deus.

Os personagens querem obter de José (Lucas Dan) e Maria (Laís Senna) a permissão para organizar uma comemoração em homenagem à criança. No percurso, cruzam com figuras fantásticas do imaginário popular, entre elas a Burrinha Zabilin, o Jaraguá e o Boi.

A encenação combina música executada ao vivo, sob regência do maestro Rafael Marques, e dança, com coreografias assinadas por Sandra Rino.

A parte visual também terá novidades: a fachada da Igreja da Misericórdia receberá uma nova composição de imagens projetadas. A organização prevê ainda intervenções na disposição da praça para melhorar a circulação, o conforto e o campo de visão dos espectadores.

Goiana também entra em cena

A relação com a cidade aparece não apenas na escolha do espaço, mas na composição artística desta edição.

Entre os nomes convidados estão a cantora Mônica Maria, o clarinetista Guilherme Andrade, integrante da Banda Musical Saboeira, e Pedro Arthur, multi-instrumentista da Banda Curica. A tradição do Caboclinho Tupynambá de Goiana estará representada por Eliel Fernando, Lívia Vitória e Willyana Vitória.

A proposta é aproximar a montagem das referências culturais presentes no território, fazendo da participação local um elemento da própria construção do espetáculo.

“Com mais de quatro décadas de história, o Baile do Menino Deus segue renovando sua linguagem sem perder o vínculo com a cultura popular nordestina. Em Goiana, essa continuidade se traduz tanto no espetáculo apresentado ao público quanto nas relações que o projeto estabelece com os artistas, os profissionais e a memória cultural da cidade”, pontua Tomás Brandão, diretor de produção ao lado de Tainá Menezes, da TBC Produções Artísticas.

Para Ronaldo Correia de Brito, o retorno à cidade também representa a oportunidade de reencontrar uma plateia que acolheu a primeira passagem do espetáculo.

“Voltar a Goiana pela segunda vez é uma alegria muito grande. Goiana tem uma tradição cultural muito forte, uma história que se expressa na música, na dança e nas manifestações populares. É uma cidade com um público sensível à arte, que nos recebeu de uma maneira muito bonita na primeira apresentação. Ficamos encantados com essa receptividade e temos uma expectativa muito especial para reencontrar esse público”, afirma.

Bastidores como espaço de aprendizagem

Além da apresentação, a programação inclui a segunda edição do Palco-Escola, iniciativa voltada à formação de novos profissionais da cultura.

Durante três dias, 12 integrantes do Grupo Tupan, de Goiana, com idades entre 14 e 18 anos, acompanharão as etapas de preparação da montagem na Praça da Misericórdia.

A experiência permitirá aos jovens observar de perto a rotina de uma produção de grande porte, desde a organização das equipes até os procedimentos necessários para adaptar um espaço histórico à realização de um espetáculo.

Cenografia, iluminação, sonorização, videocenografia, produção e montagem técnica estão entre os campos que serão apresentados aos participantes.

A atividade amplia o alcance do projeto para além do palco. Ao aproximar adolescentes dos processos de criação e execução, o Palco-Escola aposta na transmissão de conhecimentos e no contato direto com diferentes ofícios da cadeia produtiva cultural, contribuindo para a formação de novos agentes no município.



SERVIÇO

"Baile do Menino Deus" em Goiana

Quando: 12 de dezembro (sábado), às 20h

Onde: Praça da Misericórdia - Centro Histórico de Goiana-PE

Acesso gratuito

Instagram: @bailedomeninodeusoficial

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