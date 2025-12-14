A- A+

NATAL Baile do Menino Deus sai em cortejo inédito pelas ruas do Recife Foi a primeira vez que o tradicional espetáculo, apresentado no palco do Marco Zero desde 2004, tomou as ruas semanas antes das apresentações oficiais em palco para desfilar ao lado do público

Em celebração inédita, o cortejo do Baile do Menino Deus saiu às Ruas do Bairro do Recife, na tarde deste domingo (14), para celebrar o natal com muita cultura popular e brasilidade.

Foi a primeira vez que o tradicional espetáculo “Baile do Menino Deus: Uma brincadeira de Natal", apresentado no palco do Marco Zero desde 2004, tomou as ruas semanas antes das apresentações oficiais em palco para desfilar ao lado do público. A celebração percorreu as ruas do bairro com cantores, músicos e bailarinos da ópera popular, além de grupos de pastoril, reisado, guerreiro e cavalo-marinho.

O cortejo incorporou ainda blocos líricos, passistas da Escola de Frevo do Recife e a Orquestra Sinfônica do Recife, antecipando o encontro entre os ciclos natalino e carnavalesco. A iniciativa antecede as apresentações tradicionais do Baile, realizadas nos dias 23, 24 e 25, no Marco Zero.

Segundo a diretora de produção do espetáculo, Carla Valença, o cortejo reforça o reconhecimento conquistado pelo Baile ao longo dos anos.

Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

"A gente vem ganhando um reconhecimento da imprensa local e nacional como o grande espetáculo de Natal do país. Isso é fruto de muito trabalho da produção, do elenco e de uma construção que já está no imaginário do pernambucano", destacou.

O autor e diretor do Baile, Ronaldo Correia de Brito, ressaltou a relação histórica entre as tradições natalinas e o carnaval.

“As cantigas de lapinha e de pastoril acabaram se tornando marchas de bloco carnavalesco, aqui no Recife, e marchas rancho, no Rio de Janeiro. Temos dezenas de marchas de pastoras em Pernambuco que se transformaram em marchas de bloco. Esse diálogo existe. Trazemos o Baile, espetáculo natalino, vamos ter reisado, guerreiro, pastoril, cavalo marinho, tipicamente do ciclo natalino. E, fechando o cortejo, temos dois blocos clássicos - Pierrot de São José e o das Ilusões - que cantam marchas de bloco iguais às cantadas no Baile do Menino Deus”, disse.

A encenação apresentada na semana do Natal passou por renovações. Entre as novidades estão a participação do bailarino Dimas Popping, com a introdução da dança de rua marcada por movimentos robóticos popularizados por Michael Jackson, a estreia do sanfoneiro Flávio Leandro na apresentação ao ar livre e a repaginação de cenas e composições clássicas.

“Incorporamos novas músicas, textos e personagens, como fazemos anualmente. O Baile é um grande guarda-chuva que incorpora tudo que o Recife e o Brasil produzem. Tem um olhar para o que o mundo produz. Temos um pé no popular e na tradição, porque essa é a cultura no Nordeste, do Recife”, afirmou Ronaldo.

Outra mudança anunciada ocorreu no quarteto de Mateus, que, em 2025, passou por sua primeira mudança em quase uma década.

O ator Djaelton Quirino passou a integrar o rodízio interpretativo ao lado de Sóstenes Vidal, Arilson Lopes e Daniel Barros, substituindo Paulo Pontes, envolvido em outros projetos no período natalino.



Com informações da assessoria de imprensa

Veja também