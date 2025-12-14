Dom, 14 de Dezembro

NATAL

Baile do Menino Deus sai em cortejo inédito pelas ruas do Recife

Foi a primeira vez que o tradicional espetáculo, apresentado no palco do Marco Zero desde 2004, tomou as ruas semanas antes das apresentações oficiais em palco para desfilar ao lado do público

Desfile do Baile do Menino Deus aconteceu pela primeira vez no RecifeDesfile do Baile do Menino Deus aconteceu pela primeira vez no Recife - Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Em celebração inédita, o cortejo do Baile do Menino Deus saiu às Ruas do Bairro do Recife, na tarde deste domingo (14), para celebrar o natal com muita cultura popular e brasilidade.

Foi a primeira vez que o tradicional espetáculo “Baile do Menino Deus: Uma brincadeira de Natal", apresentado no palco do Marco Zero desde 2004, tomou as ruas semanas antes das apresentações oficiais em palco para desfilar ao lado do público. A celebração percorreu as ruas do bairro com cantores, músicos e bailarinos da ópera popular, além de grupos de pastoril, reisado, guerreiro e cavalo-marinho. 

O cortejo incorporou ainda blocos líricos, passistas da Escola de Frevo do Recife e a Orquestra Sinfônica do Recife, antecipando o encontro entre os ciclos natalino e carnavalesco. A iniciativa antecede as apresentações tradicionais do Baile, realizadas nos dias 23, 24 e 25, no Marco Zero.

Segundo a diretora de produção do espetáculo, Carla Valença, o cortejo reforça o reconhecimento conquistado pelo Baile ao longo dos anos.

"A gente vem ganhando um reconhecimento da imprensa local e nacional como o grande espetáculo de Natal do país. Isso é fruto de muito trabalho da produção, do elenco e de uma construção que já está no imaginário do pernambucano", destacou. 

O autor e diretor do Baile, Ronaldo Correia de Brito, ressaltou a relação histórica entre as tradições natalinas e o carnaval.

“As cantigas de lapinha e de pastoril acabaram se tornando marchas de bloco carnavalesco, aqui no Recife, e marchas rancho, no Rio de Janeiro. Temos dezenas de marchas de pastoras em Pernambuco que se transformaram em marchas de bloco. Esse diálogo existe. Trazemos o Baile, espetáculo natalino, vamos ter reisado, guerreiro, pastoril, cavalo marinho, tipicamente do ciclo natalino. E, fechando o cortejo, temos dois blocos clássicos - Pierrot de São José e o das Ilusões - que cantam marchas de bloco iguais às cantadas no Baile do Menino Deus”, disse.

A encenação apresentada na semana do Natal passou por renovações. Entre as novidades estão a participação do bailarino Dimas Popping, com a introdução da dança de rua marcada por movimentos robóticos popularizados por Michael Jackson, a estreia do sanfoneiro Flávio Leandro na apresentação ao ar livre e a repaginação de cenas e composições clássicas.

“Incorporamos novas músicas, textos e personagens, como fazemos anualmente. O Baile é um grande guarda-chuva que incorpora tudo que o Recife e o Brasil produzem. Tem um olhar para o que o mundo produz. Temos um pé no popular e na tradição, porque essa é a cultura no Nordeste, do Recife”, afirmou Ronaldo.

Outra mudança anunciada ocorreu no quarteto de Mateus, que, em 2025, passou por sua primeira mudança em quase uma década.

O ator Djaelton Quirino passou a integrar o rodízio interpretativo ao lado de Sóstenes Vidal, Arilson Lopes e Daniel Barros, substituindo Paulo Pontes, envolvido em outros projetos no período natalino.
 

Com informações da assessoria de imprensa

