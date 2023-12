A- A+

Natal "Baile do Menino Deus" sobe ao palco, a partir deste sábado (23), celebrando 40 anos Espetáculo natalino completa ainda 20 edições no Marco Zero

O “Baile do Menino Deus” tem duplo motivo para comemorar em 2023. Afinal, são quatro décadas de existência do espetáculo e 20 edições no Marco Zero do Recife, atraindo mais de 70 mil pessoas por ano. A encenação ocorre de sábado (23) até segunda-feira (25), sempre a partir das 20h.

Escrito por Ronaldo Correia de Brito e Assis Lima, com músicas de Antonio Madureira, o auto natalino veio ao mundo em 1983. No mesmo ano em que virou disco gravado na extinta Rozenblit e lançado pelo selo Eldorado, a peça estreou no Teatro Valdemar de Oliveira, onde permaneceu por oito anos.

Contando a história do nascimento de Jesus a partir de elementos da cultura brasileira, a obra ganhou diferentes montagens nos mais variados espaços. Em 2004, a ópera popular foi encenada pela primeira vez no Marco Zero, de onde saiu apenas nos dois anos de pandemia da Covid-19, ganhando versões no audiovisual.



O segredo do sucesso

Sobre o que move o sucesso da encenação ao longo de todos esses anos, Ronaldo - que é o diretor geral da produção - afirma: “O que a gente percebe é que as pessoas se reconhecem no ‘Baile’. Embora estejam sobre camadas de esquecimento, por conta dessa cultura massacrante que nos impõe um monte de informações todos os dias, algo se guarda de muito sagrado e, diante do espetáculo, isso se revela. Eu acho que o nosso segredo é esse: tocar o que há de melhor no coração das pessoas”.

A cada nova edição, o espetáculo se renova, trazendo sempre algumas novidades para o público. Neste ano, pela primeira vez, José será interpretado por um ator indígena. Caique Ferraz, da etnia fulni-ô de Águas Belas, divide a cena com uma Maria negra, vivida pela atriz, cantora e compositora Laís Senna.

“É uma honra muito grande poder fazer parte do ‘Baile’, que é uma obra já incorporada à cultura pernambucana. Acho muito bonito o trabalho dos profissionais envolvidos. São muito apaixonados pelo que fazem”, aponta Caique. Mais de 300 pessoas estão envolvidas com a realização do auto neste ano.

Equipe robusta

“Nós fazemos, sem exagero, o maior espetáculo de Natal do País. Só no palco, colocamos 70 pessoas, incluindo orquestra, coro infantil e adulto, bailarinos e atores. Passamos um ano inteiro preparando tudo. Então, é muita gente e muito trabalho, mas nós fazemos com a maior alegria, para o Brasil todo ver”, aponta Ronaldo. No domingo, a peça será transmitida, ao vivo, através do YouTube.



No elenco, Arilson Lopes e Sóstenes Vidal retornam como a dupla de Mateus que conduz a narrativa. Uma novidade é o cantor Almério, que se junta ao grupo de cantores formado também por Silvério Pessoa, Carlos Filho, Elon Barbosa, Sue Ramos, Isadora Melo, Sarah Leandro, Cláudio Rabeca, Surama Ramos, Lucas dos Prazeres e Carlos Ferrera.

A orquestra estará sob a regência de Rafael Marques. A passagem dos Reis Magos contará com a participação especial de Maestro Forró, convidado pela primeira vez para o espetáculo. Também subirão ao palco neste momento o ator e rapper Okado do Canal, na companhia de dançarinos de breakdance, e o percussionista Luan Rian, de apenas 10 anos. “É uma forma de tornar o espetáculo mais contemporâneo e antenado ao que está acontecendo no País e no mundo”, diz Ronaldo.

Ação social

Durante as três noites de apresentações, o espectador também poderá exercer a sua solidariedade. Haverá um ponto de arrecadação de alimentos não perecíveis para o programa Sesc Mesa Brasil, que atende mais de 400 instituições sociais distribuídas em 61 municípios pernambucanos.

Serviço:

“Baile do Menino Deus: Uma brincadeira de Natal”

Deste sábado (23) até segunda-feira (25) , às 20h

Na Praça do Marco Zero, no Bairro do Recife

Acesso gratuito

