NATAL "Baile do Menino Deus" terá, pela primeira vez, ator indígena como José; atriz negra fará Maria O espetáculo, que completa 20 edições sendo encenado no Marco Zero, ganha sessões de 23 a 25 de dezembro

Em sua 20ª edição no Marco Zero, o “Baile do Menino Deus” terá, pela primeira vez, um ator indígena no papel de José. O escolhido é Caique Ferraz, que faz parte da etnia Fulni-ô, do município de Águas Belas, no Agreste de Pernambuco.

Maria será interpretada por uma artista negra: Laís Senna, cantora, compositora, bailarina popular e atriz de 26 anos. Com 18 anos de experiência profissional, ela passou 12 anos no Conservatório Pernambucano de Música.

Caique nasceu em Flores, no Sertão, e tem experiência no teatro e no audiovisual. Recentemente, fez uma participação na série de ação brasileira “Cangaço Novo”, do Prime Video.



O “Baile do Menino Deus” será apresentado entre os dias 23 e 25 de dezembro, às 20h, na praça do Marco Zero, no bairro do Recife, com acesso gratuito. A obra, que completa 40 anos de existência, narra a busca dos brincantes Mateus pela casa onde Jesus nasceu, para iniciar uma comemoração.

