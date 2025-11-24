A- A+

NATAL ''Baile do Menino Deus: Uma Brincadeira de Natal'' aporta em Goiana pela primeira vez O espetáculo será encenado sobre um palco de 200 metros quadrados desenvolvido pelos diretores de arte e cenografia

O ''Baile do Menino Deus: Uma Brincadeira de Natal'', um dos maiores espetáculos natalinos do país, chega pela primeira vez à cidade de Goiana. A encenação inédita acontece no dia 6 de dezembro, às 20h, na Praça da Misericórdia, com patrocínio da Prefeitura de Goiana, da Hemobrás e do Governo do Brasil.

''Sempre tivemos inúmeras encenações do 'Baile do Menino Deus' espalhadas por todo o Brasil, feitas por produtores desconhecidos. Mas o espetáculo de Goiana é um projeto nosso, realizado pela TBC Produções, em parceria com a Relicário Produções, que produz o Baile da praça do Marco Zero, no Recife, há 22 anos. Isso garante a mesma grandeza e esmero'', celebrou o diretor, Ronaldo Correia de Brito

A montagem lançada em 1983 foi adaptada a partir do auto de Natal escrito por Ronaldo junto com Assis Lima, além de ter músicas de Antonio Madureira. A produção integra elementos nacionais a história do nascimento do menino Jesus, reunindo manifestações como cantigas, danças, brincadeiras, costumes, rezas e figuras folclóricas.

O ''Baile do Menino Deus: Uma brincadeira de Natal'' é Patrimônio Cultural Imaterial do Recife em 2024. O consagrado espetáculo está confirmado no Marco Zero para os dias 23, 24 e 25 de dezembro.

Em Goiana, o espetáculo será encenado sobre um palco de 200 metros quadrados desenvolvido pelos diretores de arte e cenografia, Sephora Silva e Marcondes Lima, enquanto Gabriel Furtado assina a videocenografia.

''Nossa expectativa é oferecer ao público uma experiência marcante e de alta qualidade, valorizando a tradição do Baile - um Natal que é 100% brasileiro'', expressou a diretora executiva, Tainá Menezes.

SERVIÇO

''Baile do Menino Deus: Uma brincadeira de Natal'' em Goiana

Quando: 6 de dezembro, às 20h

Onde: Praça da Misericórdia - Goiana

Acesso gratuito

