Baile à Fantasia de Halloween movimenta o Hidden Recife no sábado, 31 de outubro
Festa vai reunir DJ e bandas locais para noite temática; ingressos à venda
As celebrações ao Halloween vão movimentar a noite no Hidden Recife, neste sábado 31 de outubro, com a festa "Festa à Fantasia Hidden".
Por lá passam o DJ Salvador e as bandas locais No Money For Cash e Máquinas na Pista, em encontro que reúne folk, música country e pop rock para embalar a pista do espaço, localizado no Bairro do Recife.
Os ingressos estão disponíveis (R$ 60) no site oficial do evento.
SERVIÇO
"Festa à Fantasia Hidden - Edição Halloween"
Quando: sábado, 31 de outubro, a partir das 19h
Onde: Hidden Recife - Av. Rio Branco, 152/162, Bairro do Recife
Ingressos R$ 60 no site Hidden Brasil
Informações: @hiddenrecife
Visitação: de quinta a sábado, a partir das 19h