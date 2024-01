A- A+

PRÉVIA Baile Imprensa que Entra acontece nesta sexta (26), no Clube Internacional; confira programação Festa com solidariedade: baile arrecada doações para famílias de baixa renda

Está chegando a 16ª edição do Baile Imprensa que Entra, uma das mais animadas prévias do Recife que, dessa vez, vai homenagear os jornalistas Bianka Carvalho e Ciro Bezerra.

De acordo com a organização do evento, a escolha dos nomes se deu por conta do exercício ético e profissional com que os dois jornalistas levam informação ao público.

Tradicionalmente, se inicia com um grande cortejo do Maracatu Várzea do Capibaribe, que abre alas para a maratona de shows aniamdos que vem logo em seguida. Estão confirmados Almir Rouche, Kelvis Duran, Patusco, Ceroula de Olinda, Rodrigo Raposo, Vitor Kelsh, Bia Villa-Chan, Nádia Maia e Nonô Germano.

Caráter solidário

O Baile Imprensa Que Entra é um evento solidário - os participantes levam doaçõesque serão destinadas a famílias de baixa renda assistidas pelo Comitê da Ação da Cidadania -, que, ao longo de 16 anos, tem reunido profissionais da imprensa pernambucana e nacional. A iniciativa é o resultado da parceria entre o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Pernambuco (Sinjope), o Sindicato dos Radialistas, o Comitê Estadual da Ação da Cidadania e a ABBC Comunicação.



A coordenação do evento é de responsabilidade dos jornalistas Fernando Fagundez, Carlos Morais e Almani Galdino. Ao longo de 16 anos, foram mais de 200 toneladas de alimentos arrecadados.

Sobre os homenageados 2024

Bianka Carvalho: É formada em Jornalismo desde 1994 e pós-graduada em Direitos Humanos. Com um currículo que inclui a atuação em assessoria de imprensa, rádio e jornal. Desde do ano 2000 a jornalista atua na Globo do Recife, fazendo reportagens e entradas ao vivo em telejornais locais e nacionais.

Ciro Bezerra: Com quase 40 anos de carreira, o jornalista já passou pelas rádios Guarany, Transamérica, Tamandaré, Caetés, Clube, Estação 102 FM, Olinda, 103 FM, Vitória FM, Damata FM, Itapuama de Arcoverde, e Rádio Jornal AM e FM (A Voz do Povo). Destacando-se como uma voz marcante no cenário radiofônico, o jornalista migrou para a televisão onde apresentou o telejornal ‘O Povo na Tv’, da TV Jornal.

SERVIÇO

16ª edição do Baile Imprensa Que Entra

Quando: 26/01

Onde: Clube Internacional do Recife

Homenageados 2024: Ciro Bezerra e Bianka Carvalho

Atrações: Almir Rouche, Kelvis Duran, Patusco, Ceroula de Olinda, Rodrigo Raposo, Vitor Kelsh, Bia Villa-Chan, Nonô Germano, Nádia Maia e Maracatu Várzea do Capibaribe

Informações: (81) 3222.0426 ou 98491.3757 (WA)

Informações sobre aceso aos convites no site: www.imprensaqueentraoficial.com.br

