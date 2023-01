Baile Municipal de Petrolina: concurso de fantasias terá mais de 20 participantes

A- A+

Uma das prévias mais tradicionais do Carnaval do Sertão pernambucano, o Baile Municipal de Petrolina - marcado para acontecer no próximo sábado, 4 de fevereiro, no Iate Clube da cidade - vai ter, além de Timbalada como atração, o Concurso de Fantasias, com 22 participantes concorrendo nas categorias Luxo, Originalidade e Arranjos de Cabeça.

Em sua 23ª edição, o baile vai premiar os três primeiros colocados de cada uma das categorias, com premiações em dinheiro de R$ 1,3mil a R$ 8,4mil. O resultado das inscrições, realizadas pela internet, foi divulgado no Diario Oficial do município na última quarta-feira (25).

Para o secretário executivo de cultura de Petrolina, Cássio Lucena, a expectativa é de que uma grande festa seja realizada com o retorno do Baile Municipal e do Concurso de Fantasias após dois anos.

“É o retorno da alegria nesta época do ano com o tradicional período carnavalesco e com ele estamos trazendo de volta o colorido e a criatividade dos nossos artistas com suas belas fantasias. Os paetês e as cores vibrantes fazem parte da festa de carnaval", destacou o secretário.





Ingressos disponíveis

Os bilhetes para o Baile Municipal de Petrolina estão disponíveis para retirada e para compra. No primeiro caso, tratam-se de ingressos individuais que podem ser trocados por um pacote de fraldas geriátricas com, no mínimo, 20 unidades.



Uma cesta básica também pode servir para as trocas - feitas no Transforma Petrolina (Parque Municipal Josepha Coelho), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Já no sábado a troca é feita das 8h às 12h. O Iate Clube também é ponto de troca, as pessoas podem ir ao local, de terça-feira a sábado, das 8h às 17h.

Quem optar pelas mesas, que custam R$ 320 (para quatro pessoas), pode adquirí-las no site Ingresso Tech ou na portaria do Iate Clube.

Todos os valores arrecadados serão doados para instituições que desenvolvam trabalhos sociais na cidade.

Além do grupo baiano Timbalada, a Orquestra Philarmônica 21 de Setembro e o cantor Alan Cleber, também são atrações do baile, que começa a partir das 19h.

Serviço

Baile Municipal de Petrolina

Sábado, 4 de fevereiro, a partir das 19h, no Iate Clube

Ingressos individuais podem ser trocados por fraldas geriátricas ou cesta básica

Mesa R$ 320, no site Ingresso Tech

Veja também

CARNAVAL Caetano Veloso é confirmado na abertura do Carnaval do Recife, no Marco Zero