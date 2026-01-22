A- A+

CARNAVAL 2026 Baile Municipal do Recife celebra 60 anos com estreia de Carlinhos Brown e programação histórica Festa reunirá mais de 20 atrações no dia 7 de fevereiro e marca a participação inédita de Brown e Otto, além da presença do eterno "Senhor Frevo", Claudionor Germano

O Baile Municipal do Recife chega à sua 60ª edição no dia 7 de fevereiro, reafirmando-se como uma das festas mais emblemáticas do calendário cultural pernambucano.

Realizado no Classic Hall, divisa entre Recife e Olinda, o evento celebra seis décadas de história com uma maratona musical que ultrapassará sete horas de duração, reunindo nomes consagrados da música brasileira, além de manifestações da cultura popular.

Entre os destaques da noite está a apresentação de Carlinhos Brown, que participa do baile pela primeira vez. Outro nome que estreia na festa é o pernambucano Otto.

A edição histórica também consolida um feito singular: o “Senhor Frevo”, Claudionor Germano, mantém o posto de único artista presente em todas as edições do Baile Municipal, reforçando sua importância na preservação do frevo e da memória musical do Recife.

O elenco principal da festa também terá Lenine (homenageado do Carnaval do Recife), Elba Ramalho e Priscila Senna, além de outros artistas representantes de outras vertentes da música local.

Os ingressos estão à venda – nos valores de R$ 50 (pista) e R$ 600 (mesa para quatro pessoas) – no Classic Hall, além dos sites www.bilheteriadigital.com (com ponto físico no Shopping Recife) e www.recifeingressos.com (com ponto físico no Shopping RioMar), e nas lojas Esposende (RioMar e Tacaruna) e Mix Mateus Boa Viagem.

Abertura

A abertura musical da noite acontece após a divulgação do resultado do Concurso de Fantasias 2026, com a Orquestra Popular do Recife, sob a regência do maestro Ademir Araújo. O momento contará ainda com a participação de Claudionor Germano e Nonô Germano, além do grupo Guerreiros do Passo, que fará evoluções em pleno salão, em meio aos foliões.

Na sequência, o comando do frevo ficará a cargo do maestro Forró e da Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, que recebem Otto e Larissa Lisboa. Mais tarde, o maestro Spok assume a batuta e divide o palco com convidados especiais, entre eles, maestro Duda, que, aos 90 anos, irá reger a orquestra, e Lenine, homenageado do Carnaval 2026.

Pontes musicais

O músico, cantor e compositor baiano Carlinhos Brown subirá ao palco acompanhado por seu grupo percussivo para um show que simboliza o diálogo entre Bahia e Pernambuco.

O repertório inclui nove músicas, entre elas, “Paixão de Rua”, frevo de sua autoria, que terá a participação do Coral Edgar Moraes, em uma celebração que mistura ritmos, referências urbanas e elementos do carnaval nordestino.

Encerrando a programação, a festa segue com uma sequência de apresentações que passeiam pelo frevo, samba e brega, reunindo Elba Ramalho, Priscila Senna, Gerlane Lops, Marron Brasileiro, Nena Queiroga e Almir Rouche, garantindo energia máxima até o fim da madrugada.

SERVIÇO

60º Baile Municipal do Recife

Quando: 7 de fevereiro, a partir das 20h

Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda - PE

Ingressos: R$ 50 (pista) e R$ 600 (mesa para quatro pessoas), à venda na bilheteria do Classic Hall, nas lojas Esposende (RioMar e do Tacaruna) e Mix Mateus Boa Viagem e nos sites www.bilheteriadigital.com (com ponto físico no Shopping Recife) e www.recifeingressos.com (com pontos físicos no Shopping RioMar)

* Com informações da assessoria

