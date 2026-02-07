A- A+

CARNAVAL 2026 Baile Municipal do Recife comemora 60 anos, com mais de sete horas ininterruptas de música Celebrando 60 edições, o Baile Municipal do Recife recebeu o público neste sábado (7), no Classic Hall, para o tradicional "esquenta" do Carnaval da Capital pernambucana

Com mais de sete horas ininterruptas de música e 20 artistas na programação, o evento teve início com o concurso de fantasias. Desfilaram pelo palco, com criações inspiradas em temas diversos, os vencedores nas categorias Originalidade e Luxo.

O primeiro lugar da categoria Originalidade ficou com Severino Queiroga da Silva, com o figurino "O glorioso espetáculo de Parintins no Carnaval de Pernambuco". O segundo lugar foi para Camila Silva, com "O Encanto do Cordel Encantado". Em terceiro, José Natal de Paula Amaral vestiu "A senhora da sabedoria".

A artista Sandra Farias repetiu o feito de 2025 e conquistou o primeiro lugar da categoria Luxo, apresentando “Garuda, Vahana de Vishnu”. Em segundo e terceiro lugar, respectivamente, ficaram João Belmiro Filho, com "Encanto sertanejo, misticismo real: o rei da Pedra do Reino", e Humberto Ferreira, com "Hórus, o deus falcão".

Concurso de Fantasias do 60º Baile Municipal do Recife | Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco

Concurso de Fantasias do 60º Baile Municipal do Recife | Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco

Concurso de Fantasias do 60º Baile Municipal do Recife | Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco

Concurso de Fantasias do 60º Baile Municipal do Recife | Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco

Concurso de Fantasias do 60º Baile Municipal do Recife | Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco

Concurso de Fantasias do 60º Baile Municipal do Recife | Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco

Shows

A maratona musical teve início com a Orquestra Popular do Recife, comandada pelo Maestro Ademir Araújo, que fez o público frevar com clássicos do ritmo e releituras. Convidados se juntaram aos músicos, incluindo o cantor Claudionor Germano.

Claudionor Germano e Nonô Germano cantam com a Orquestra Popular do Recife | Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco

Aos 93 anos, o veterano é o único artista que participou de todas as 60 edições do Baile. Claudionor cantou acompanhado de seu filho, Nono Germano, e pelo coro de foliões entusiasmados.

O grupo Guerreiros do Passo também marcou presença. A Apresentação, revive a parceria do Festival de Cannes de 2025, quando os bailarinos dançaram ao som da Orquestra Popular durante o lançamento mundial do filme "O Agente Secreto", que concorre ao Oscar 2026 em quatro categorias.

