Baile Municipal do Recife "esquenta" o público para o Carnaval, em noite comandada pelas mulheres

A noite do 58º Baile Municipal do Recife foi comandada pelas mulheres. Durante toda a programação, que tomou conta do Classic Hall neste sábado (3), foram elas que brilharam no palco, levando o público a cantar junto e a dançar.

Após a Orquestra da Bomba do Hemetério, comandada pelo Maestro Forró, receber nomes como Michelle Melo e Nega do Babado, foi a vez da SpokFrevo Orquestra servir de anfitriã para estrelas do quilate de Lia de Itamaracá, Vanessa da Mata, Iza e Elba Ramalho.

Uma das atrações mais aguardadas da noite, a cantora Iza apresentou um show com alguns dos seus principais sucessos, como "Pesadão", "Talismã" e "Brisa". Sua entrada no palco foi acompanhando Vanessa da Mata no hit "Banho de Chuva".



Em sua despedida, cantou "Morena Tropicana" com Elba Ramalho. Antes disso, fez uma homenagem a Pernambuco ao som de "Anunciação", de Alceu Valença, que ela classificou como sua canção brasileira favorita.



Antes de Iza entrar em cena, Vanessa comandou um show animado, que passou por canções os seu próprio repertório e músicas de duas artistas saudosas. Rita Lee foi referenciada pela mato-grossense, que levou "Chega mais" ao público. Já Gal Costa foi relembrada com "Bloco do Prazer".





Homenageada

Grande homenageada do Carnaval do Recife em 2024, Lia de Itamaracá foi a primeira convidada do maestro Spok a subir ao palco. Essa é mais uma entre tantas reverências que marcam os 80 anos da cirandeira, celebrados em janeiro.

"Quem quiser fazer alguma coisa por Lia, que faça com Lia viva. Por isso, sou Patrimônio Vivo de Pernambuco", disse a artista, que também será tema para escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo neste ano.



Tradicional

O prefeito do Recife, João Campos, marcou presença na festa organizada pela gestão municipal. Ele chegou ao evento acompanhado pela namorada, a deputada federal Tábata Amaral, e de uma comitiva de políticos diversos e secretários.

"O nosso Carnaval começa oficialmente na quinta-feira, mas o Baile [Municipal do Recife] marca esse grande início. É uma alegria estar aqui, vendo essa casa cheia e o povo fazendo essa festa bonita que é o Carnaval", disse o prefeito.

Sobre a possibilidade de descolorir os cabelos para a festa (brincadeira que vem tomando as redes sociais nas últimas semanas), João fez mistério. "Semana que vem a gente tem o início do Carnaval. A gente começou essa brincadeira com os meninos do brega e a coisa ficou séria. Semana que vem a gente vê se vai nevar ou não. Vamos acompanhar a previsão do tempo", riu.



Para além da diversão, o prefeito fez questão de destacar o caráter solidário da festa. "E 100% da renda dos ingressos aqui vendidos e dos patrocínios arrecadados são revertidos para as instituições que trabalham de forma permanente na nossa cidade", garantiu.

