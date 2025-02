A- A+

Baile Municipal do Recife Carnaval 2025: recheado de encontros, Baile Municipal do Recife chega à 59ª edição neste sábado (22) Festa acontece no Classic Hall, a partir das 20h. Ao todo, mais de 20 atrações garantirão sete horas ininterruptas de música

Marcante e histórico no Carnaval de Pernambuco, o Baile Municipal do Recife chega à 59ª edição neste sábado (22), no Classic Hall, a partir das 20h.

Considerada a maior prévia do Carnaval pernambucano, o Baile Municipal deste ano promete um verdadeiro encontro geral entre as atrações que estarão no palco.

Classic Hall decorado para o Baile Municipal. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Ao todo, mais de 20 atrações garantirão sete horas ininterruptas de música.



A abertura do baile fica por conta da Orquestra Popular do Recife, que contará com a participação de atrações que contam a história do frevo e do Recife, como Claudionor Germano, Nonô Germano e Edilza Aires.

A segunda atração do Baile será a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, comandada por maestro Forró, que convidará para dividir o palco com ele o futuro da música recifense, representado por Laís Sena, Martins e Romero Ferro.

Encerrando a noite no mais alto estilo, Spok e sua orquestra receberão grandes vozes, como Duda Beat, Flaira, Isadora Melo, Nena Queiroga, Gerlane Lops, Joyce Alane, Gustavo Travassos, além dos homenageados do Carnaval, Marron Brasileiro e Elba Ramalho.

Elba se apresentará com parte de sua banda, junta e misturada à Orquestra de Spok, recebendo Almério e o baiano Luiz Caldas.

"O Baile Municipal é um baile muito democrático. É um baile que junta toda a nossa cultura, que é riquíssima, e você é recebido pelos patrimônios vivos. E dentro do baile é muito frevo. O Carnaval de Recife é isso, um Carnaval de encontros", afirmou a secretária de Cultura do Recife, Milu Megale.

Secretária de Cultura do Recife, Milu Megale. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

"A gente mostra o frescor dessa nova cena cultural cantando frevo junto com as nossas tradições de frevo, que são os nossos maestros. Então, é um baile de encontros", finalizou a secretária.

Expectativa nas alturas

E se o Baile Municipal terá grandes encontros, é claro que a expectativa está nas alturas. Uma das atrações da festa, o Maestro Forró confessou o entusiasmo para a festa.

"Minha expectativa está massa demais. Vamos prestar grandes homenagens para Marrom Brasileiro, Elba Ramalho e Abanadores do Arruda, que, na verdade, é da Bomba do Hemetério. E esse baile é o baile dos encontros, vai ser uma grande festa. Como sempre, o Baile Municipal é essa mistura de diversidades", declarou.

Maestro Forró. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

O Rei e a Rainha do Carnaval do Recife de 2025, Roberto Jbill e Vitória Marques, respectivamente, que também estarão no baile, disseram estar animados para a festa.

"É com imensa felicidade que estarei presente no Baile Municipal. É a realização de um dos meus maiores sonhos. Eu fui passista do baile, em 2023, e estar aqui como rainha, em 2025, é um mix de emoções", comentou Vitória. "Para mim, está sendo mágico participar desse baile, que inicia os festejos de Carnaval da cidade. Também compartilho do mesmo sentimento de Vitória porque já estive aqui como passista, e agora estou como rei. Estou mais que pronto para viver esta noite, que vai ser mágica", confessou Roberto.

Rei e Rainha do Carnaval do Recife 2025. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Instituições benefiacadas

Na sua 59ª edição, a renda da bilheteria do Baile Municipal será destinada a seis instituições que atendem populações em vulnerabilidade, no Recife.

Os beneficiados pela ação serão o Centro Cultural Cambinda Estrela, o Coque Conecta, a Escola Comunitária de Música da Bomba do Hemetério, o Centro de Educação Popular Mailde Araújo (Cepoma), o Instituto Fênix - Recuperando Vidas e a Associação Obras Sociais Padre Romeu da Fonte.

Desde 2013, o Baile Municipal beneficia entidades sociais com reconhecidos trabalhos de prestação de assistência social em prol da comunidade. Desde então, 65 instituições foram beneficiadas com quase R$ 6,3 milhões já arrecadados pela festa.

"O Insituto Fênix tem uma pauta muito importante em Pernambuco, que é diminuir a criminalidade e a incidência carcerária. O recurso que nós vamos receber do Baile Municipal vai ajudar muito nas nossas atividades, principalmente porque estamos prestes a montar no Recife o primeiro restaurante e padaria social do Brasil, formado 100% por ex-presidiários", afirmou o CEO e fundador do Instituto Fênix, Cícero Alves.

Fundador do Instituto Fênix, Cícero Alves. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Ingressos

Ainda é possível garantir os ingressos para o Baile Municipal.



Os bilhetes custam R$ 50 (pista) e estão à venda no próprio Classic Hall e nos sites da Bilheteria Digital (acesse aqui), que tem pontos físicos no Shopping Recife (quiosque) e nas lojas Esposende do RioMar e do Tacaruna, e no site do Recife Ingressos (acesse aqui), cujos pontos de venda ficam no Shopping Rio Mar.

Os ingressos para as mesas estão esgotados.

